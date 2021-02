VIDEO Polițiștii din Brașov 'AU SPART' o petrecere cu 201 persoane: Toți petrecăreții au fost AMENDAȚI

Polițiștii din Brașov au descins, în noaptea de sâmbătă spre duminică, într-o localiție unde petreceau nu mai puțin de 201 persoane.

"La data de 14 februarie 2021, în intervalul orar 00.30 – 05.00, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov a fost organizată și desfășurată o acțiune, cu efective mărite la care au participat 53 de polițiști, scopul vizat fiind verificarea respectării normelor legale impuse în perioada stării de alertă pe raza municipiului Brașov.

​Cu ocazia activităților desfășurate, polițiștii brașoveni au identificat o locație pe raza municipiului Brașov în interiorul căreia au fost depistate 201 de persoane, ce participau la un eveniment privat, fără a fi respectate măsurile de protecție individuală și cele privind diminuarea impactului riscurilor, potrivit prevederilor Legii nr. 55/2020.

​Polițiștii au procedat la legitimarea tuturor persoanelor, fiind identificat și organizatorul evenimentului privat, toate persoanele în cauză fiind sancționate contravențional pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 55/2020.

​Ca urmare a intervenției polițiștilor, evenimentul privat a fost întrerupt, iar participanții au părăsit locația.

​Cu ocazia verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul că locația prezenta caracteristicile unui club, iar pentru a pătrunde în locație și a participa la eveniment, se solicita o taxă de intrare.

​În urma verificărilor efectuate s-a constatat faptul că toate activitățile comerciale derulate se desfășurau în afara cadrului legal, sens în care a fost confiscată suma de 7.800 lei și s-a procedat la ridicarea mai multor bunuri, constând în băuturi alcoolice și nealcoolice, în valoarea de aproximativ 10.000 lei. Totodată, organizatorii au fost invitați la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, în vederea continuării verificărilor și stabilirii întregii situații de fapt.

​De asemenea, polițiștii rutieri au depistat în proximitatea locației doi conducători auto, unul dintre aceștia aflându-se sub influența băuturilor alcoolice, fiind sancționat contravențional pentru nerespectarea prevederilor O.U.G. nr. 195/2002 Rep. privind circulația pe drumurile publice, fiind dispusă măsura complementară a reținerii permisului de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice. La testarea celui de-al doilea conducător auto cu aparatul DrugTest rezultatul a fost pozitiv, acesta fiind condus la o unitate medicală autorizată pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a prezenței substanței psihoactive în organism. Totodată, în acest caz, s-a întocmit dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de “conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, instrumentat sub coordonarea unității de parchet competente, în care se va propune soluție legală la finalizarea cercetărilor.​

​Reamintim faptul că organizarea evenimentelor private, precum și participarea la astfel de evenimente, este interzisă în contextul stării de alertă", precizează polițiștii.