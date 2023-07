VIDEO - Președintele Portugaliei leșină la un eveniment public și este cărat pe brațe

Incidentul a fost anunțat de biroul de presă al Administrației Prezidențiale, fără să fie oferite detalii despre starea de sănătate a șefului statului și nici despre motivele pentru care i s-a făcut rău.

Imagini postate pe rețelele de socializare de martori oculari (video mai jos) arată cum gărzile de corp prezidențiale îl cară pe liderul portughez pe brațe, inconștient, în sediul universității. Marcelo Rebelo de Sousa a fost transportat imediat la spital „ca măsură de precauție”, a mai informat biroul său prezidențial.

Ulterior, informează rivaltimes.com, surse din ambulanță au spus reporterilor că președintele Portughez și-a pierdut cunoștința pentru că mâncase prea puțin și era și obosit. O sursă prezidențială le-a mai spus jurnaliștilor că Marcelo Rebelo de Sousa are „o stare bună”. „A leșinat, dar și-a revenit repede în fire. Nici nu a vrut să-i anulăm agenda de după-amiază”.

Liderul portughez a leșinat în 2018 în timpul unei vizite în orașul Braga, din nordul țării, pe fondul unei tensiuni scăzute. Marcelo Rebelo de Sousa, aflat la al doilea mandat, a trecut prin mai multe intervenții chirurgicale între 2017 și 2021.

#Portuguese President Marcelo Rebelo de Sousa has been discharged from hospital after he collapsed while visiting a university in the Costa de Caparica on July 5. He attributed the incident to a drop in pressure. pic.twitter.com/EF6DBAH1Qc