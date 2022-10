Video | Propaganda TV din Rusia: Ucraina a planificat un contraatac pentru a strica ziua de naștere a lui Putin. Ar putea urma o nouă mobilizare

Un prezentator de televiziune și propagandist rus a afirmat recent că forțele ucrainene pregătesc un contraatac pentru a strica aniversarea a 70 de ani a președintelui Vladimir Putin, care are loc pe 7 octombrie - în ciuda faptului că armata ucraineană a lansat un contraatac împotriva Rusiei încă de la începutul lunii septembrie, transmite Business Insider.

În interviul său de joi cu Andrei Guruliov, un fost comandant adjunct și actual membru al parlamentului rus, prezentatorul televiziunii ruse Vladimir Soloviov a discutat despre ceea ce a numit rapoarte "îngrijorătoare" potrivit cărora forțele ucrainene ar fi făcut progrese în regiunea Herson și Luhansk și că Ucraina intenționează să lovească din nou în următoarele zile.

"Este evident că astăzi și mâine vor fi zile extrem de intense, că inamicii vor ataca din toate direcțiile", a afirmat Solovyov. "Scopul lor este de a strica ziua de naștere a președintelui rus. Le place simbolismul".

Soloviov a continuat să citeze un raport din acea zi care afirma că armata ucraineană a intrat într-o porțiune din "Republica Populară Luhansk", o referire la regiunea Luhansk.

Dar sugestia că Ucraina a programat o contraofensivă pentru a "strica" ziua de naștere a lui Putin este înșelătoare, deoarece loviturile au început în jurul datei de 6 septembrie, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului.

"Forțele ucrainene au început faza de manevră a contraofensivei lor în regiunea Harkov - care a ajuns acum în regiunea Luhansk - pe 6 septembrie", potrivit unui raport din 5 octombrie al think tank-ului.

De la începerea contraatacului, Ucraina a recucerit aproximativ 500 de orașe și sate, potrivit The New York Times. Iar trupele sale continuă să facă progrese în porțiunile de est și sud ale țării.

Joi, Ministerul britanic al Apărării a raportat, într-o actualizare a informațiilor, că Ucraina a început să recucerească duminică regiunea sud-estică Herson, împingând înapoi trupele rusești. Cu toate acestea, este posibil ca retragerea să fie o manevră strategică a Rusiei pentru a-și întări apărarea în orașul-cheie Herson, capitala regiunii, potrivit The Washington Post.

Top Russian propagandist Vladimir Solovyov is joined by Andrey Gurulyov, former deputy commander of Russia's southern military district. He says the Ukrainian forces timed their advances specifically to ruin Putin's Birthday. Gurulyov predicts that another mobilization is coming. pic.twitter.com/TCOCWPyhUW