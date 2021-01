VIDEO Triplarea taxei de salubritate a scos sute de sibieni în stradă

Sute de oameni au protestat, duminică, în Piața Mare din Sibiu, față de triplarea taxei de salubritate. Oamenii spun că este ilegal și imoral ca cei care locuiesc singuri să plătească tot atât cât o familie care are 4 – 5 – 6 sau mai multe persoane.

„Eu trebuie să plătesc de trei ori mai mult și mie nu îmi convine. Eu locuiesc singură. Cum să plătesc cât o familie cu 6 membri? Este ilegal și imoral”, a spus o femeie prezentă la protest.

Un sibian care are o locuință în care nu stă nimeni și pentru care va trebui să plătească taxa de salubritate de 430 de lei pe an a propus, în glumă, să plătească atât cât se impune, dar cu un amendament: „Să îmi dea și mie Primăria Sibiu o indemnizație pe lună ca să nu fac absolut nimic. Cum pe mine mă taxează deși nu produc niciun deșeu, deci pentru zidurile mele firma de salubritate nu face nimic, dar vrea bani, să îmi dea și mie Primăria niște bani ca să nu fac nimic”.

Sibienii vor să fie taxați la persoană, nu la locuință, cum se arată în regulamentul cu care se va intra la vot în ședința de Consiliu Local.

„În locuință aia pot sta 2, pot sta 10 persoane. La fel poate sta o singură persoană sau niciuna. Cine produce gunoi? Omul sau apartamentul? Oamenii ăștia nu gândesc? Ei au pus o taxă din pix și proștii să plătească! Nu mai merge”, a spus o sibiancă.

„Nu e normal să ceri 430 de lei unui proprietar care are un apartament nelocuit. Nu e normal să ceri 430 de lei unuia care nu are pubele, nu are o relație cu Soma (firma de salubritate – n.r.)”, a spus un protestatar.

Acesta a afirmat că proiectul prin care taxa de salubritate va fi stabilită per gospodărie trebuie respins, pentru că este discriminatoriu pentru persoanele singure și pentru familiile cu două sau trei persoane. În plus, spune el, Primăria trebuie să dezvolte o bază de date, pentru a ști „cine și unde stă, ce structură are familia, cât gunoi se preia, unde îl duce, cât duce, cât prelucrează, care este costul corect în regim de eficiență” și numai după aceea să stabilească tariful pentru populație.

Protestul desfășurat în centrul Sibiului a fost calm, nu s-a scandat, oamenii s-au plimbat prin Piața Mare și au stat de vorbă, știind că în perioada stării de alertă adunările publice sunt interzise. Mai multe echipaje de la jandarmi au fost în zonă, dar oamenii legii doar s-au plimbat printre protestatari pentru a le recomanda să păstreze distanța socială.

Protestul s-a încheiat fără incidente.