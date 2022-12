VIDEO - Protest masiv în Mongolia, pe fondul crizei energetice și a corupției: lupte de stradă cu poliția; autoritățile ar putea declara starea de urgență

În capitala Mongoliei, Ulaanbaatar, au loc proteste pentru a treia zi consecutiv în legătură cu furtul masiv de cărbune, a informat luni presa locală, relatează Interfax.

Potrivit datelor neoficiale, un total de 6,5 milioane de tone de cărbune în valoare de 1,7 miliarde de dolari au fost furate. Autoritățile mongole au făcut în acest sens apel la China cu o cerere de ajutor în investigarea acestui caz.

86% din exporturile Mongoliei provin din China, iar mai mult de jumătate din acestea sunt cărbune.

Potrivit Oficiului Național de Statistică mongol, Mongolia a exportat 16 milioane de tone de cărbune în China în 2021, iar anul acesta a furnizat cel puțin încă 19 milioane de tone.

Valoarea cărbunelui exportat de Mongolia în primele nouă luni ale anului 2022 a fost de 4,5 miliarde de dolari – de aproape trei ori mai mult decât în aceeași perioadă a anului 2021.

Protestaatrii apar pe străzile din Ulaanbaatar cu steaguri în mână. Autoritățile locale ar putea declara starea de urgență dacă protestele continuă, care au devenit violente, după intervenția Poliției.

Protestatarii au încearcat să ia cu asalt Guvernul. Drumul spre reședința premierului a fost deja blocat de poliție.

Protesters in #Mongolia are trying to storm the Government House. The road to the prime minister's residence has already been blocked by police.



According to media reports, protests in the country erupted after reports that officials had stolen large quantities of coal. pic.twitter.com/SlzsVMh3wS — NEXTA (@nexta_tv) December 5, 2022

????#BREAKING: Protests in #Mongolia's capital city of Ulaanbaatar, with hundreds of protesters storming the government palace. pic.twitter.com/VQoTLZBHsg — Breaking News 24/7 (@Worldsource24) December 5, 2022