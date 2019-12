VIDEO Raed Arafat a explicat cum s-a intervenit la Colectiv: 'Cel care coordonează nu pune mâna. Vedeam că se resuscitează'

Raed Arafat a explicat că la intervenția din Colectiv au fost folosite în total 64 de ambulanțe, iar spitalele au făcut o treabă „extraordinară” în privința mobilizării. Șeful DSU spune că la fața locului nu a putut ajuta răniții pentru că organiza spitalele și discuta cu ministrul, anunță MEDISFAX.

„Bucureștiul, la Colectiv, în total s-au folosit 64 de ambulanțe, în total, din care 3 cu câte 4 tărgi. Ca cifră, număr, Bucureștiul a făcut față chiar foarte bine. Timpul: avem în 43 de minute, erau angrenate 48 de ambulanțe. Nu (e mult, n.r.)”, a declarat seful DSU la Marius Tucă Show.

Citește și: Guvernul Orban `creşte vârsta de pensionare`!

La București, acum e capacitatea mult mai mare față de resursele angrenate la Colectiv, anunță Raed Arafat.

„Toată lumea a zis că orice capitală din Europa ar fiavut o problemă să mobilizeze astfel de forțe. Bucureștiul a mobilizat resurse - puteam să mobilizăm din alte județe dacă noi stiam că va dura foarte mult. Numai că faza de intervenție acută a durat aproape 2 ore. Ce este iarăși ok”, a mai explicat acesta.

Arafat spune și de ce nu a îngrijit răniții, în contextul în care a fost criticat: „Când am sosit acolo, anumite lucruri le-am comandat eu, anumite lucruri le-am preluat. Am început să vorbesc - am fost criticat că vorbeam la telefon. Regulile de bază în medicină de dezastre spun că cel care coordonează nu pune mâna pe cazuri individuale. Obligatoriu. Discutam cu colegii, vedeam că se resuscitează pe jos, dar în același timp, grija mea era: la Floreasca îmi spuneau colegii că sunt 50 și ceva de bolnavi”, a explicat Arafat.

Citește și: Președintele Klaus Iohannis a semnat! L-a trecut pe linie moartă .

88 de tineri au fost intubați în noaptea respectivă.

„Când știi că ai 88 de intubați, îiti trebuie aparate. Am început să dau telefoane, vorbeam cu ministrul Sănătății și îi spuneam: am nevoie de aparatură suplimentară. El a găsit la Fundeni, în altă parte. A fost o muncă titanică să ținem situația sub control. În prima noapte, singurele decese au fost cele din prespital, în afară de unul. În rest, spitalele au făcut o treabă extraordinară”, spune sursa citată.