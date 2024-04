VIDEO – Războiul pare că se extinde în Orientul Mijlociu: Israelul a atacat zone din estul Libanului

Janta este o regiune muntoasă aridă în apropierea graniţei cu Siria, unde se află bazele Hezbollah, iar Sifri se află în centrul câmpiei Bekaa. O sursă a Apărării Civile nu a raportat victime.

De la începutul războiului dintre Israel şi Hamas pe 7 octombrie, au existat schimburi zilnice de focuri între armata israeliană şi Hezbollah, care susţine că sprijină mişcarea islamistă palestiniană în războiul său împotriva Israelului din Fâşia Gaza. Hezbollah vizează poziţiile israeliene de lângă graniţă. Israelul răspunde cu raiduri ce vizează din ce în ce mai adânc teritoriul libanez şi efectuează lovituri direcţionate împotriva oficialilor Hezbollah.

Loviturile din estul Libanului au venit după ce Hezbollah a anunţat sâmbătă seara că a doborât o dronă israeliană Hermes 450 deasupra teritoriului libanez.

Armata israeliană a confirmat că o "dronă ce opera în spaţiul aerian libanez a fost doborâtă" de "o rachetă sol-aer" şi a căzut pe teritoriul libanez.

Şi în luna februarie, raidurile israeliene au vizat obiective Hezbollah din Bekaa, după ce gruparea islamistă a anunţat că a doborât o dronă israeliană de acelaşi tip.

Vineri, într-un discurs televizat, liderul Hezbollah, Hassan Nasrallah, a spus că mişcarea sa nu şi-a folosit încă armele "principale" în luptă. El a repetat că Hezbollah îşi va opri atacurile doar atunci când războiul "se va opri în Gaza".

Cel puţin 356 de persoane au fost ucise în Liban, dintre care 235 de luptători Hezbollah, dar şi cel puţin 68 de civili, potrivit unui bilanţ AFP.

Conform armatei, în nordul Israelului, zece soldaţi şi opt civili au fost ucişi.

