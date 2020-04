VIDEO Recital la pian susținut de o elevă de 14 ani, pe balconul locuinței, ca mesaj de încurajare pentru cadrele medicale

Celia Dumitrescu, elevă la Colegiul Naţional „George Enescu”, transmite un mesaj de încurajare pentru cadrele medicale aflate în luptă cu noul coronavirus. Celia a susţinut un recital de pian, cu piese de Bach şi Schubert, pe balconul locuinţei, potrivit Mediafax.

Celia Dumitrescu, 14 ani, a susţinut un recital de pian cu piese de Bach şi Schubert, dedicat medicilor şi asistenţilor din spitale. Celia a cântat pe balconul locuinţei sale, fiind urmărită de către vecini de la balcoane, iar pe Internet de prietenii de pe reţelele de socializare. Celia este de 8 ani elevă a Colegiului Naţional "George Enescu" şi studiază pianul sub îndrumarea doamnei profesoare Olga Szel.

Cel care i-a sugerat acest recital a fost tatăl său, Alexandru Dumitrescu, care s-a ocupat şi de partea tehnică a transmisiei live pe Internet.

"Tata şi-a dorit să cânt şi eu la pian, cum a cântat şi el când era mic. Am avut ureche când eram mică şi încă am. El a vrut să studiez şi eu, nu neapărat ca să ajung pianistă, dar pentru o bună dezvoltare a creierului şi a abilităţilor mele cognitive.

Am ţinut un concert pe balcon, din cauza circumstanţelor în care ne aflăm. M-am gândit că oamenii trebuie să lucreze, chiar dacă suntem în carantină, şi acesta este modul meu de a mă antrena pentru examene şi concursuri.

Am vorbit şi cu doamna profesoară Olga Szel, care a fost de acord. Am mai susţinut recitaluri în aer liber, organizate de doamna profesoară la o biserică, dar n-am mai cântat niciodată pe un balcon. A fost interesant. Puţin cam frig, dar a fost ok." a declarat Celia Dumitrescu.