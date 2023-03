VIDEO Sute de bucureșteni au participat la Marșul pentru viață: 'Cândva, avortul va deveni de negândit'

„Susținătorii Marșului pentru viață își asumă că e posibil să nu vadă rezultatele în timpul vieții lor”, a subliniat sâmbătă Teodora Diana Paul, la Marșul pentru viață 2023 „Viitorul este pro-viață” din Capitală.

„Tot ceea ce facem în prezent va duce la rezultate pentru o altă generație, pentru copiii generațiilor de azi, pentru copiii acestor copii. Cândva, avortul va deveni de negândit”, a adăugat tânăra, care este președinta Studenți pentru viață București.

Asociația studenților pro-viață a organizat, împreună cu Asociația România pentru viață, manifestarea din Capitală, care s-a desfășurat pe traseul Parcul Unirii – Parcul Tineretului și s-a încheiat cu discursuri și mărturii presărate cu momente muzicale oferite de voluntarii pro-viață și de artista Iustina Irimia Cenușă.

„În activitățile pro-viață, înțelegem că facem parte dintr-o transformare, dar această transformare este, de fapt, rezultatul unei construcții valoroase pe termen lung. Cu efort, lucrurile încep să meargă, sigur, în direcția cea bună”, a mai spus Teodora Diana Paul.

Ea a mai amintit că, între numeroasele țări unde se organizează această manifestare, România și Republica Moldova se evidențiază prin numărul cel mai mare de localități în care se organizează activități pro-viață.

„Poate este o datorie morală, pentru că avem un trecut extrem de trist în privința copiilor care nu au putut să se nască, un trecut care se prelungește, inerțial, și în prezent. Dar facem ceea ce facem nu numai pentru a răscumpăra un rău, ci mai ales a propune un bine, pentru viitor”, a adăugat președinta Studenți pentru viață București.

Tânăra a mai mulțumit Părintelui Patriarh Daniel pentru mesajul pro-viață publicat în ajunul manifestării și pentru binecuvântarea acordată trustului de presă al Patriarhiei Române, cu scopul de a reflecta activitățile din Luna pentru viață.

În discursul susținut la eveniment, Alexandra Nadane, președinta Asociației România pentru viață, s-a referit la numărul mare de localități în care au loc activități pro-viață luna aceasta – 1100 – „o premieră. Este numărul cel mai mare atins până acum. Câteva sute de mii de români au participat la activitățile organizate”, a spus ea.

„Îi mulțumim lui Dumnezeu că a lucrat în atâtea inimi pentru a înfăptui așa ceva. Însă cel mai mișcător lucru nu este numărul acesta uriaș. Cel mai mișcător lucru este că fiecare om, tânăr sau bătrân, băiat sau fată, bărbat sau femeie, care a participat și participă la aceste activități a făcut un pas înainte pe un același drum”, a adăugat Alexandra Nadane.

„Este vorba despre drumul pe care merg toate manifestările unite sub genericul Marșul pentru viață. Drumul către prețuirea fiecărei vieți umane. Drumul către asumarea responsabilității de a ocroti și de a sprijini fiecare viață umană. Experiența ne învață că fiecare dar, fiecare lucru bun din lumea aceasta este însoțit de o chemare la asumarea responsabilității față de el.

Ținta pământească a Marșului pentru viață este de a face avortul de negândit, dar „capătul drumului nu este aici. Acest drum merge mai presus de sfârșitul pământesc al vieții. Străbătând lumea, el ne duce în Împărăția pentru care a fost creat omul – Împărăția veșnicei iubiri a lui Dumnezeu”, a subliniat Alexandra Nadane.

„Prin iubirea lucrătoare în fapte bune, pășim pe drumul Infinitei Iubiri care astăzi Se face om. Prin sprijinul unei femei și al copilului ei nenăscut, ne așezăm și noi alături de Pruncul zămislit astăzi, Iisus Hristos, și de Mama Sa Preacurată, ne așezăm și noi în gândul Creatorului și Ocrotitorului vieții.”

„Marșul pentru viață cred că poate fi interpretat și gândit și în cheia adopției, pentru că adopția înseamnă o naștere. Adopția e un dar, adopția înseamnă continuitatea vieții.”, a spus artista Iustina Irimia Cenușă, ea însăși mamă adoptivă.

„În ultima vreme, să știți că procedurile de adopție s-au ușurat destul de mult și, dacă ați avut măcar vreodată în gând să faceți acest pas, vă îndemn să vă adresați Direcțiilor Generale pentru Asistență Socială și Protecția Copilului din județele în care locuiți.”.

La eveniment au fost prezentate și mărturii pro-viață. Roxana Muthi, studentă la Asistență medicală și proaspătă mamă, a povestit cum și-a depășit criza de sarcină cu ajutorul Centrelor ROUA.

„Aș vrea să transmit tuturor femeilor, mamelor și bărbaților: cereți ajutor, pentru că există și pentru că nu este o rușine să cerem sprijin, pentru că suntem oameni și avem nevoie de oameni în jurul nostru, ca să putem să fim în regulă și să fim fericiți, cât mai multe suflete unul lângă altul!” a spus Roxana Muthi, conform basilica.ro.

Maria Ionescu, studentă în anul III la Teologie – Asistență socială, a povestit cum a supraviețuit prin curajul mamei ei de a rezista la presiunile familiei de a o avorta.

„Este foarte importantă susținerea mamelor aflate în criză de sarcină sau în anumite probleme de viață. Dacă nu era bunica mea maternă să o susțină și mama nu avea acea tărie să-și asume creșterea unui copil, eu astăzi nu aș mai fi discutat cu dumneavoastră.”

„Mă bucur foarte mult pentru faptul că trăiesc și dau slavă lui Dumnezeu”, a adăugat tânăra în vârstă de 21 de ani. „Și Maicii Domnului, pentru că niciodată, dar niciodată nu m-am simțit singură. Îi mulțumesc și tatălui meu pentru că lipsa lui din viața mea m-a făcut să apreciez prezența lui Dumnezeu în viața mea, să o conștientizez.”

„Orice ar fi în viața asta, părerea mea e că Dumnezeu nu te lasă. De câte ori vei cădea, scoală-te și te vei mântui”, a mai spus Maria Ionescu.

Anca Miron, care are sindrom Down, a atras atenția asupra faptului că până la 96% din persoanele cu sindrom Down sunt avortate.

„Și eu, ca și alte persoane nu sindrom Down, suntem astăzi aici pentru că familiile noastre au ales să ne sprijine și să ne fie alături atunci când ne este mai greu”, a spus ea. „Dar și noi suntem asemenea oricărei persoane. Și noi putem să vă stăm alături la muncă, în călătorii sau la spectacole.”

„Chiar dacă avem abilități mai puține, noi vă putem dărui toată dragostea noastră, un zâmbet și o îmbrățișare atunci când sunteți obosiți sau supărați. Vă mulțumesc mult și o primăvară frumoasă!”, a încheiat Anca Miron.

Alexandru Voropanov, medic pediatru pro-viață, a transmis și el un îndemn la dragoste: „Copiii sunt dar de la Dumnezeu și noi toți trebuie să sprijinim viața”, a spus medicul, fost voluntar al Asociației Studenți pentru viață.

În premieră, la Marșul pentru viață de la București din acest an au fost organizate ateliere pentru copii, deoarece la eveniment participă mulți părinți cu copiii lor. Spațiul dedicat copiilor și activitățile aferente au fost coordonate de Ioana Revnic, de la Asociația „Spune-mi o poveste pentru suflet”, și de scriitoarea și ilustratoarea Veronica Iani, ajutate de mai multe voluntare.

În paralel cu Marșul pentru viață de la București, de Buna Vestire s-au desfășurat marșuri similare în numeroase localități din România și Republica Moldova.

Evenimentul este punctul culminant al seriei de manifestări intitulate Luna pentru viață. Organizatorii locali sunt independenții unii de alții și fiecare își asumă răspunderea pentru mesajul promovat.

În premieră, anul acesta au avut loc activități din cadrul Lunii pentru viață și în comunitățile românești din Italia, Spania și Germania. Numărul localităților în care a avut loc cel puțin o activitate pro-viață a ajuns la 1100 anul acesta.

Marșul pentru viață 2024 va avea loc în 30 martie, iar tema va fi comunicată ulterior.

Mișcarea Marșul pentru viață România și Republica Moldova nu se concentrează pe interdicții, ci promovează schimbări legislative afirmative, care să creeze mediul propice pentru creșterea copiilor și sprijinirea femeilor.

Comunicatul post-eveniment al Marșului pentru viață 2023 „Viitorul este pro-viață” reiterează propunerile sprijin pentru mame și copii ale mișcării pro-viață de pe ambele maluri ale Prutului.