VIDEO Trei români au vândut pe Facebook permise auto scoase la imprimantă; polițiștii le-au 'închis' afacerea de sute de mii de lei

Trei persoane au fost reținute de polițiștii din Capitală după ce ar fi postat pe rețele de socializare anunțuri cu privire de obținerea unor permise de conducere. Prejudiciul stabilit de polițiști în acest caz se ridică la peste 130.000 de lei, cei trei fiind acuzați de aproape 50 de acte materiale.

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale s-au sesizat din oficiu cu privire la comiterea infracțiunii de fals material în înscrisuri oficiale, cercetările fiind, ulterior, extinse și sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune, anunță Poliția Capitalei.

Din datele și probele administrate în cauză, a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada 1 ianuarie 2022 – 21 mai 2024, mai multe persoane ar fi postat pe diferite platforme de socializare anunțuri, cu privire la obținerea unor permise de conducere autentice, având ca stat emitent atât România, cât și alte state din Europa, oferind ca modalitate de contactare un număr de telefon, conversațiile fiind purtate exclusiv prin intermediul unei aplicații de mesagerie online.

Din cercetări s-a stabilit că, la momentul în care bănuiții erau contactați de persoanele vătămate, prin folosirea de nume sau calități mincinoase, ori de alte mijloace frauduloase, ar fi reușit să inducă în eroare persoanele vătămate, cărora le-ar fi solicitat sume de bani, ce erau transferate prin intermediul unor platforme financiare.

Sumele erau justificate ca fiind costuri ale demarării procedurii și expedierii permisului în cauză, fără ca acest lucru să se concretizeze, potrivit Mediafax.

Până la acest moment au fost stabilite aproximativ 47 de acte materiale, prejudiciul cauzat fiind estimat la 131.200 de lei.

Peste 130.000 de lei prejudiciu în cauză

De asemenea, s-a mai stabilit că o parte dintre persoanele bănuite ar fi deschis conturi bancare în nume proprii, pe mai multe platforme financiare, conturi care ar fi fost folosite de patru bărbați, cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani, pentru a transfera în mod succesiv banii.

Miercuri, au fost puse în aplicare nouă mandate de percheziţie domiciliară, fiind identificate și ridicate mai multe bunuri de interes în cauză, respectiv telefoane mobile, cartele SIM, laptopuri, înscrisuri, precum și 20.000 de lei.

Totodată, au fost depistate șase persoane bănuite, trei dintre acestea, cu vârste cuprinse între 18 și 21 de ani, fiind conduse la audieri. Ulterior, cei trei bănuiți au fost reţinuți pentru 24 de ore, urmând a fi prezentaţi magistraţilor cu propuneri legale.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată și înșelăciune în formă continuată.