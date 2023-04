Fișierele scurse, care includ evaluări militare privind războiul din Ucraina și rapoarte ale CIA privind o serie de probleme globale, au intrat în atenția generală când unele au apărut pe Telegram. Unele fuseseră publicate pe Discord, un site de chat popular printre pasionații de jocuri video, pe 1 și 2 martie, potrivit Bellingcat, un grup de investigații. Unele materiale clasificate apăruseră încă din ianuarie.

Publicația notează că serviciul special și autoritățile ucrainene nu știau despre planurile angajaților lor de a comite un astfel de atac.

Statele Unite, scrie The Economist, au aflat în cele din urmă de operațiune. Evaluarea atacului avionului rusesc A-50 în Belarus este cuprinsă într-un document marcat "top secret", precizează publicația.

Exploziile de pe aerodromul Machulishchi, situat la 12 km de Minsk, au fost raportate pe 26 februarie.

Misterul aeronavei din Belarus se adâncește: televiziunea de stat publică imagini cu avionul în stare bună - VIDEO.

Armand Goșu vine cu o ipoteză incendiară în scurgerea de documente din SUA: A plecat din zona politică.

⚡️The Belarusian TV channel Belarus-1 filmed the same AWACS A-50U aircraft from Machulishchi airfield which Ukrainian sources claimed was destroyed or damaged. pic.twitter.com/kwKmgkjxCe