Misterul aeronavei din Belarus se adâncește: televiziunea de stat publică imagini cu avionul în stare bună - VIDEO

Miercuri, postul de televiziune de stat belarus Belarus 1 TV a arătat un avion rusesc de detectare și control radar cu rază lungă de acțiune A-50, care ar fi fost avariat anterior într-un atac cu dronă asupra unui aerodrom militar din Belarus, aeronava fiind în stare bună. Nu este foarte clar dacă nu cumva Belarusul ar fi adus la filmări o altă aeronavă.

"Povestea avionului rusesc A-50 avariat, care ar fi fost aruncat în aer dintr-o dronă de către 'partizani', s-a dovedit a fi nimic mai mult decât un fals", a spus postul de televiziune, relatează Interfax. În reportaj, avionul rusesc se deplasează de-a lungul pistei, este prezentat din diferite părți și nu prezintă daune.

Anterior, Ministerul de Externe din Belarus a numit informații „false” despre un eventual atac asupra unui aerodrom militar din apropiere de Minsk, în timpul căruia aeronava rusă A-50 ar fi fost avariată.

Kremlinul nu a comentat informațiile despre atacul asupra aerodromului militar de lângă Minsk. "Nu, nu avem nimic de spus aici. Informațiile care au fost publicate s-au referit la Belarus, Belarus a negat, nu este nimic de adăugat aici", a declarat reporterilor purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, atunci când a fost rugat să comenteze informațiile vehiculate.

Anunțul este „fals”, acuză un înalt oficial din Belarus

Un înalt oficial belarus a respins marţi ca "fals" anunţul unor activişti antiguvernamentali că au aruncat în aer un avion militar rusesc de supraveghere într-un atac în weekend pe un aerodrom din afara capitalei Belarusului, Minsk, informează Reuters, relatează Agerpres. "Având în vedere absenţa unei reacţii oficiale, sunt profund convins că aceasta este o altă (revendicare) falsă vizând evidenţierea anumitor eşecuri în securitatea noastră naţională", a declarat viceministrul de externe din Belarus, Iuri Ambrazevici, pentru Reuters, marţi, pe marginea Conferinţei ONU pentru Dezarmare de la Geneva.

Context

Aliaksandr Azarov, liderul organizaţiei antiguvernamentale belaruse BYPOL, a fost citat duminică spunând că "partizani" belaruşi au folosit drone pentru a efectua atacul asupra unui avion spion rusesc Beriev A-50. El nu a oferit dovezi imediate care să susţină afirmaţia sa.

⚡️The Belarusian TV channel Belarus-1 filmed the same AWACS A-50U aircraft from Machulishchi airfield which Ukrainian sources claimed was destroyed or damaged. pic.twitter.com/kwKmgkjxCe