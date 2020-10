VIDEO - Ultimele mișcări de pe frontul azero-armean! Lupte intense în zona de sud a Karabakhului: 'Au fost focuri de artilerie intense'

Forțele armate din Azerbaidjan efectuează focuri de artilerie intense în direcția sudică în zona de conflict Karabakh, a declarat luni secretarul de presă al ministerului apărării din Armenia, Shushan Stepanyan, relatează Interfax.

"Noaptea, situația din zona de conflict a fost tensionată în mod stabil. Acum, inamicul face foc de artilerie intens în direcția sudică", a scris Stepanyan.

În același timp, Ministerul Apărării din Azerbaidjan raportează că luni dimineață a fost deschis focul asupra regiunii Aghdam din partea armeană.

„Pe 12 octombrie, forțele armate armene au tras pe teritoriul regiunii Agdam dimineața”, se arată în raport.

