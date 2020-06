VIDEO Ultimul ministru al Justiţiei pus de Dragnea lansează acuzaţii: 'M-a păcălit și că încerca să mă submineze doamna Dăncilă'

Exclusă din PSD şi devenită o apropiată a USR, Ana Birchall, ultimul ministru al Justiţiei pus de Dragnea, lansează acuzaţii la adresa foştilor colegi, după declaraţiile din ultimele zile făcute de Tudorel Toader şi Viorica Dăncilă.

"Oamenii aceștia nu au minima decență măcar să tacă. A rescrie istoria este un exercițiu penibil de imagine. Ei uită strategic să spună ce promisiuni au făcut. Eu am reacționat în toată această perioadă. Când am preluat mandatul în 2019 de ministru al Justiției, am avut o discuție cu doamna Dăncilă. I-am spus că nu voi da aministie și grațiere pe mandatul meu. Eu doar voi respecta legea ca ministru de Justiție. Nu am vorbit cu președintele partidului, ci doar cu doamna Dăncilă. Mi-a dat asigurări că voi avea libertatea de a lucra legal. La o săptămână mi-am dat seama că m-a păcălit și că încerca să mă submineze doamna Dăncilă. Nu am avut un secretar de stat, nu aveam cum să deleg dreptul de semnătură", a declarat Birchall, la Realitatea PLUS.

Ana Birchall a susţinut inclusiv că preşedintele CSM din 2019, Lia Savonea "vâna" programul ei pentru a stabili şedinţele CSM în zile în care ministrul Justiţiei nu putea participa. Birchall a acuzat şi ameninţări în şedinţele de guvern, dar şi din partea unor condamnaţi pentru corupţie.

"Au fost foarte multe discuții în ședințele de guvern. Sunt pe stenograme. Au existat amenințări din foarte multe zone, inclusiv din mediul privat. E vorba de oameni condamnați pentru corupție și liberați condiționat. Cei care au salvat Justiția, au fost cei din Ministerul Justiției. Ei au lucrat pe zona tehnică", a mai precizat fostul ministru.

"Știți ce mă deranjează foarte mult la domnul Tdorel Toader? Eu am fost ministru al Justiției și în perioada protestelor. Am avut o discuție cu Tudorel Toader înainte de preluarea mandatului, iar dumnealui mi-a râs în față. Degeaba dă vina pe X și Y, pentru că trebuie să-și asume răspunderea. Faptul că nu știa ce face Iordache în comisie, sunt numai baliverne", a afirmat Birchall.