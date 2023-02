VIDEO | Un cutremur puternic, 7.8 grade, a lovit sud-estul Turciei, în apropiere de granița cu Siria

Un cutremur foarte puternic, cu magnitudinea de moment evaluată de USGS la 7,8 s-a produs luni dimineaţă devreme, la adâncimea de 17,9 de kilometri, în partea de centru-sud a Turciei, în provincia Gaziantep, scrie news.ro.

UPDATE: Potrivit Reuters, Centrul de cercetare pentru geoştiinţe din Germania, GFZ, a evaluat magnitudinea cutremurukuiu la 7,9 şi adâncimea la 10 kilometri.

Autoritatea pentru gestionarea dezastrelor şi situaţiilor de urgenţă din Turcia (AFAD) a estimat magnitudinea seismului la 7,4, iar epicentrul în apropierea oraşului Kahramanmaras din sudul ţării.

S-au înregistrat pagube la clădiri, iar oamenii erau adunaţi pe străzile înzăpezite, potrivit imaginilor difuzate de postul public de televiziune TRT.

Cutremurul a durat aproximativ un minut şi a spart ferestre, a declarat un martor pentru Reuters. Zona este lovită în mod frecvent de cutremure puternice.

ŞTIREA INIŢIALĂ:

Adâncimea cutremurului, evaluată iniţial la 24,1 kilometri, a fost revizuită la 26 de kilometri, iar apoi la 17,9 kilometri. Seismul s-a produs la ora 1:17 GMT (3:17, ora României) şi a fost localizat la 26 de km est de oraşul Nudargi.

La circa 10 minute a urmat, tot în centrul Turciei, un nou cutremur de 6,7 magnitudine de moment, care s-a produs la adâncimea la 9,9. O nouă replică a fost înregistrată la alte câteva minute, la 16 km est de Nudargi, având magnitudinea de 5,6 în timp ce adâncimea la care s-a produs a fost estimată la 10 kilometri.

BREAKING: First footage is emerging after a M7.8 earthquake in central Turkey.#Turkey #Earthquake

pic.twitter.com/5nJL41NFhO