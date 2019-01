VIDEO - Un meteorit a lovit Luna în timpul eclipsei

Fenomenul ultimei perioade a fost eclipsa de zilele trecute, fara indoiala. Insa cat timp telescoapele au fost atintite catre Luna, a mai avut loc un fenomen: un meteorit a lovit satelitul natural al Pamantului, scrie ziare.com.

Momentul impactului a fost surprins de mai multe telescoape, iar imaginile au fost date publicitatii.

Unul dintre cei care stateau cu ochii pe Luna in 20 ianuarie era astronomul Jose Maria Madiedo de la programul Moon Impacts Detection and Analysis System (MIDAS), din cadrul University of Huelva. Conform Science Alert, acesta a dublat numarul de telescoape atintite spre Luna (de la patru la opt), avand parca o presimtire, dupa cum a declarat ulterior.

Si intr-adevar spectacolul a fost total. Dar nu acest astronom a fost primul care a dat publicitatii imaginile. O prima inregistrare a fost postata online de Griffith Observatory, dupa ce, anterior, aparusera presupuneri pe Reddit, unde mai multi internauti anuntau ca au vazut o lumina puternica pe suprafata Lunii, in timpul eclipsei. Deja se lansase teoria ca un meteorit a lovit satelitul, ipoteza care s-a dovedit in final a fi adevarata.

Cat despre marimea meteoritului, cel mai probabil a fost vorba despre unul de mici dimensiuni. Potrivit lui Jose Maria Madiedo, obiectul spatial nu a fost mai mare de o minge de fotbal, cantarind aproximativ doua kilograme.