VIDEO Un nou atac al lui Robert De Niro la adresa lui Donald Trump - Tipul ăsta s-a dovedit a fi un adevărat ratat

Actorul Robert De Niro a spus în emisiunea lui Stephen Colbert de vineri seară, "The Late Show", că preşedintele Donald Trump este un "gangster aspirant", în contextul publicării raportului final al anchetei privind amestecul Rusiei în campania alegerilor prezidenţiale din SUA în 2016, potrivit The Hollywood Reporter potrivit news.ro

"Asta am spus imediat după ce a fost ales. Daţi-i o şansă. Le acord tuturor prezumţia de nevinovăţie. Tipul ăsta s-a dovedit a fi un adevărat ratat", a spus Robert De Niro în "The Late Show with Stephen Colbert".

"Oamenilor le plac lucrurile în afara legii, cu excepţia faptului să acum avem un gangster aspirant la Casa Albă", a spus De Niro, numindu-l pe preşedinte "idiot".

"Chiar şi gangsterii au morală şi etică. Ei au un cod şi ştiu că atunci când îşi dau cuvântul îl respectă, pentru că tot ce au este cuvântul. Tipul ăsta nici nu ştie ce înseamnă asta", a afirmat actorul.

De Niro este cunoscut pentru apariţiile sale în emisiunea "Saturday Night Live", el interpretându-l pe procurorul Robert Mueller în episodul din 30 martie şi în mai multe episoade anul trecut. Într-un interviu recent, acordat THR, actorul a spus că apariţiie în SNL i s-au părut "o datorie civică".

Raportul procurorului special Robert Mueller a dezvăluit că preşedintele american Donald Trump a încercat să preia controlul în ancheta privind amestecul Rusiei în alegerile prezidenţiale din 2016 şi să forţeze înlăturarea din funcţie a lui Mueller pentru a-l opri din a investiga o posibilă obstrucţionare a justiţiei de către preşedinte.

Robert De Niro, născut pe 17 august 1943, în New York, este actor, regizor şi producător. A jucat în peste o sută de filme, făcându-se remarcat în 1973, în pelicula ”Mean Streets”, regizată de Martin Scorsese. Starul american a fost nominalizat de şapte ori la premiile Oscar şi a câştigat de două ori acest trofeu, cu rolurile interpretate în filmele ”Naşul II”, de Francis Ford Coppola, în 1975, şi ”Taurul furios/ Raging Bull”, de Martin Scorsese, în 1981. Robert De Niro a făcut parte din distribuţia a două filme recompensate cu trofeul Palme d’Or de la Cannes - ”Taxi Driver”, de Martin Scorsese, în 1976, şi ”Mission”, de Roland Joffé, în 1986 -, şi este fondatorul Festivalului de Film Tribeca.