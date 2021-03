VIDEO - Valeriu Gheorghiță spulberă temerile despre AstraZeneca: Un caz la un milion de vaccinați, față de un caz la o mie la populația nevaccinată

Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghiță, a declarat marți, într-o conferință de presă, că problemele de sănătate apărute la persoanele care s-au vaccinat cu AstraZeneca reprezintă un caz la un milion de persoane, cu mult mai puțin față de rata normală de apariție a respectivelor probleme de sănătate la persoanele nevaccinate, anume un caz la o mie de persoane.

„13 state la nivel european au decis suspendarea temporara a unui singur lot AstraZeneca, 7 state au decis continuarea vaccinarii cu toate loturile AstraZeneca si 15 state au decis suspendarea temporara a vaccinarii cu toate loturile. Romania a decis continuarea vaccinarii. Agentia Europeana a Medicamentului si-a mentinut acelasi nivel de recomandare, la acest moment beneficiile depasesc riscurile. Nu exista, legat de evenimentele tromboembolicem semnale legate de o frecventa mai mare decat in populatia generală nevaccinata. Vorbim de un caz la un milion de persoane vaccinate, mult sub frecventa estimata la populatia nevaccinata, un caz la o mie de persoane. Azi Agentia Europeana a Medicamentului reevalueaza toate datele. Cred in continuare ca trebuie sa acordam credit Agentiei Europene a Medicamentului care a precizat cat se poate de clar ca nu exista date care sa faca legatura de cauzalitate cu vaccinul”, a declarat Valeriu Gheorghita.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii va reuni marţi grupul său de experţi pentru a studia siguranţa acestui vaccin, dar conducerea instituţiei a recomandat deja continuarea utilizării acestuia