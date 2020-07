VIDEO Victor Ponta a vorbit cu Gabriela Firea: 'Ei îi dăunează ce fac cei din PSD'

Victor Ponta a lămurit, marți seara, relația pe care o are cu Gabriela Firea. Fostul lider PSD a precizat că a discutat cu primarul Bucureștiului și i-a dat asigurări că nu a negociat cu PSD să primească 40 de locuri eligibile la viitoarele alegeri parlamentare.

Ponta a mai spus că pericolul pentru Firea vine din interiorul PSD, după ce s-a zvonit că el ar candida pentru funcția supremă în capitală. Totodată, liderul Pro România a dezvăluit, în emisiunea lui Victor Ciutacu de la România TV, și o convorbire pe care a purtat-o cu Robert Negoiță, primarul Sectorului 3.

”I-am și spus doamnei Firea. Cu doamna Firea am avut o relație civilizată și o să am în continuare. Nu o să mă auziți să zic ceva despre ea sau despre soț. Sper că nu se simte trădată de mine, ci de propriii colegi. Ei îi dăunează ce fac cei din PSD, cei care ar trebui să o sprijine nu o sprijină. Ea se referă a ce i s-a mai întâmplat în PSD.

Nu am avut nicio discuție (n.r. despre locuri eligibile la parlamentare). Nu am cerut și nici nu mi s-a oferit. M-am văzut cu domnul Ciolacu în fiecare zi, dar nu am avut nicio negociere.

Ea se bazează pe cei din partid, iar ei se înjunghie între ei. Eu cred că noi avem un candidat mai bun decât mine.

Eu mi-aș dori ca Robert Negoiță să candideze la Primăria Capitalei. Mi-aș dori să candideze din partea Pro România, dar nu cred. Am vorbit cu el și nu cred că va candida, anul acesta, la Primăria Capitalei.”, a precizat Victor Ponta.

