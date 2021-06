VIDEO Victor Ponta, despre revenirea în PSD: 'Nu am loc, a zis domnul Ciolacu că nu. Am luat-o liniștit, m-am bucurat. Am toată dragostea pentru toți pesediștii

Victor Ponta a primit interzis în PSD de la Marcel Ciolacu! Președintele social-democraților a spus că fostul său șef nu ar mai avea loc în partidul pe care l-a condus. Ponta îi transmite un mesaj urmașului său: PSD nu va câștiga singur alegerile, așa că are nevoie de aliați.

”Nu am loc, a zis domnul Ciolacu că nu. Am luat-o liniștit, m-am bucurat. Am toată dragostea pentru toți pesediștii, eu sunt pro-România. Dacă vor să câștige alegerile în 2024, nu doar să fie cel mai mare partid din opoziție, cum sunt acum, trebuie să facă, să mai strângă toate forțele. Eu cred că important e ce vor ei. PSD, singur, să facă 50%, mi-aș dori, dar nu cred că va face. PSD singur pierde. PSD, cu cineva, poate să guverneze bine.”, a spus Victor Ponta la România TV, în emisiunea lui Victor Ciutacu.

