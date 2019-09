VIDEO Victor Ponta răspunde la atacurile premierului Viorica Dăncilă: 'M-a convins că nu înţelege absolut nimic'

Preşedintele Pro România, Victor Ponta, susţine Viorica Dăncilă „nu înţelege nimic” şi spune că i-a cerut actualului premier să înlocuiască actualii miniştri cu oameni din eşaloanele doi şi trei din PSD sau din afara partidului. Declarațiile lui Ponta vin după ce premierul a declarat că CEX al PSD a decis ca Pro România să nu fie acceptat în viitoarea formulă guvernamentală.

„Cu doamna Dăncilă nu (Pro România nu va intra la guvernare – n.r.). Mi-a fost de ajuns să vorbesc o jumătate de oră cu ea şi m-am decis: nu, niciodată. M-a convins că nu înţelege absolut nimic şi nici nu va învăţa nimic câtă vreme are lângă ea oameni care-i spun ”Îl baţi pe Iohannis””, a afirmat preşedintele Pro România, luni seară, la TVR.

Întrebat dacă va vota în Parlament restructurarea guvernamentală, liderul Pro România a spus: „Nu. Să vină cu restructurarea. Tocmai am zis să-i schimbe (pe miniştri n.r) pe toţi, de exemplu”.

Acesta a spus că în eşalonul doi sau trei, sau în afara PSD mai sunt oameni care pot fi competenţi în funcţiile de miniştri.

Ponta afirmă că „în condiţiile actuale nu există nicio şansă” ca PSD să rămână la guvernare.

Acesta a acuzat guvernul de „genocid al vieţii private” în ceea ce priveşte mediul economic, acuzând-o totodată pe premierul Viorica Dăncilă că „habar nu are” de guvernare şi de Constituţie.

„Doamna Dăncilă habar nu are despre ce e vorba şi cine intră ultimul în birou, zice ca el. (...) Suntem exact în anul 2009, în pragul unei crize economice, bugetare, uriaşe. (...) Acum mai stăm două luni, vine al doilea tur al prezidenţialelor, până atunci vă anunţ că nu se va întâmpla nimic, doamna Dăncilă nu vrea să plece (...) domnul Iohannis nu vrea să-şi pună guvernul înainte. (...) Nu o să se facă nici investiţie, nu o să se ia niciun ban european(...) şi la anul o să plângem toţi”, a mai spus Victor Ponta.

Ponta a dat şi o replică afirmaţiilor preşedintelui PSD care a anunţat că PSD a decis ca Pro România să nu fie invitat să intre la guvernare şi nici nu se vor purta negocieri cu această formaţiune politică pentru sprijin în Parlament.

„Dacă vii de la oricare alt partid prinzi funcții, dacă vii de la PSD nu poți fi absolut nimic, asta e regula. Cred că doamna este obsedată de mine cum era și Dragnea. Știți că Dragnea orice făcea se întorcea la Ponta și la PRO Romania. Și doamna Dăncilă a moștenit de la Dragnea toate. În rest îmi face plăcere să aud că doamna Dăncilă merge să negocieze cu USR, cu PMP, cu PNL, dar cu PRO Romania în niciun caz. Aveam o problemă să mai negociez, pentru că după întâlnirea pe care am avut-o am ajuns la concluzia că nu înțelege nimic, nu știe despre ce vorbește. Pe de altă parte, toată această nebunie se face pe banii și pe viața noastră, pentru că dacă ești în opoziție, este treaba ta câte CEx-uri faci, dar tu ești la Guvernare, deci, până la urmă, a blocat domnul Iohannis Guvernul sau nu l-a blocat? Nu l-a blocat. Mai departe, cine susține restructurarea sau remanierea, că nu știa nici doamna Dăncilă, dar eu o ajut, că am văzut că se uită la mine: dacă de la 27 de miniștrii aprobați de Parlament ajungi la 19 este restructurare, clar, iar remaniere înseamnă să înlocuiești loc pe loc.”, a afirmat Victor Ponta.

