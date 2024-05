VIDEO Vladimir Putin și Xi Jinping vorbesc la fel despre o nouă ordine mondială : 'Să reflecte realităţile multipolare!'

#Putin arrived in #China . This is his first foreign visit since his re-election

Putin şi Xi denunţă cu „jumătate de glas” responsabilitatea Occidentului într-un comunicat comun, publicat de Kremlin după o întâlnire în capitala chineză a celor doi preşedinţi. Moscova şi Beijingul consideră că este ”necesar” să se evite orice decizie care să ”contribuie la prelungirea ostilităţilor şi la o nouă escaladare a conflictului”, potrivit Kremlinului, o formulare care pare să vizeze Uniunea Europeană (UE) şi Statele Unite. Kremlinul denunţă neîncetat livrări de armament Ucrainei din Occident care prelungesc războiul.

Xi Jinping şi Vladimir Putin au apărat axa Beijing-Moscova ca pe un factor de ”stabilitate” şi ”pace” în lume. Relaţia Chinei cu Rusia ”este nu doar în intereseul fundamental al celor două ţări şi popoare, ci este propice păcii”, a subliniat Xi Jinping.

Iar ”China este pregătită să coopereze cu Rusia pentru (...) a susţine echitatea şi dreptatea în lume”, a declarat el.

Această relaţie este ”un factor al stabilităţii pe scena internaţională”, a dat asigurări, la rândul său, Vladimir Putin, potrivit Kremlinului. Ea ”nu este oportunistă şi nu este îndreptată împotriva nimănui”, a sublniat el. „Împreună, susţinem principiile dreptăţii şi unei ordini mondiale democratice care să reflecte realităţile multipolare, în baza legii internţaionale”, a declarat el.

Vladimir Putin a sosit joi în zori în capitala chineză, într-o vizită de stat de două zile, prima sa vizită în străinătate după ce a fost reales în martie şi a doua în China în puţin peste şase luni. Gigantul asiatic este un colac de salvare economică al Rusiei, vizată de sancţiuni dure din Occident menite să o pedepsească în urma invaziei Ucrainei.

Xi Jinping, care abia s-a întors dintr-un turneu în Franţa, Serbia şi Ungaria a apărat dreptul de a menţine cu vecinul său relaţii economice normale. China beneficiază de importuri de energie rusească ieftină.

Cele două ţări au sărbătorit la începutul lui 2022, chiar înainte de invazia rusă a Ucrainei, un parteneriat bilateral pe care l-au prezentat drept ”fără limite”. ”Aceasta este prima vizită a lui Putin după învestire şi este menită să arate că relaţiile chinezo-ruse cresc cu încă un nivel”, declară AFP analistul rus independent Konstantin Kalaşev. ”Fără a uita prietenia personală, vizibil sinceră dintre cei doi conducători”.

Joi, Vladimir Putin s-a declarat ”recunoscător” faţă de ”iniţiativele” de pace ale Chinei în ”criza” ucraineană, potrivit agenţiilor ruse.

China îndeamnă cu regularitate la respectarea integrităţii teritoriale a tuturor ţărilor, inclusiv a Ucrainei, dar cere să se ia în considerare şi îngrijorările în domeniul securităţii ale Rusiei.

”Cele două părţi sunt de acord asupra faptului că o soluţie politică a crizei din Ucraina este calea de urmat”, a declarat Xi Jinping în faţa presei, subliniind că ”poziţia Chinei în această problemă a fost întotdeauna clară”.

”China speră că pacea şi stabilitatea vor fi rapid restabilite pe continentul european şi va continua să joace un rol constructiv în acest scop”, a promis el.

