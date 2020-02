VIDEO Guvernul Orban implementează programul After School pentru anul viitor: 'Fondurile vor fi date direct școlilor de ministerul Educației'

Vicepremierul Raluca Turcan l-a informat, joi, în ședința de Guvern, pe premierul desemnat Ludovic Orban, că ministerul Fondurilor Europene va lansa săptămâna viitoare un plan pentru implementarea programului After school pentru anul viitor. Fondurile vor fi date direct școlilor de ministerul Educației, iar beneficiari sunt elevii de până în clasa a 4-a, proveniți din familii defavorizate.

„Ministerul Fondurilor Europene va lansa saptamana viitore un plan pe fonduri europene pentru pilotarea progamului After School pentru anul viitor, din sept 2020. Acest proiect ar avea valoarea de 20 de mil de euro. Beneficiari vor fi elevii pana in clasa a 4-a, din zonele de risc, din familii dezvantajate. Fondurile vor fi date direct scolilor de catre Ministerul Educației.”, a anunțat Raluca Turcan.

Vicepremierul Raluca Turcan a punctat, pe Facebook, obiectivele programului :

„Prin derularea acestui program țintim:

îmbunătățirea calității vieții copiilor aflați în situații de risc de abandon școlar;

reducerea dificultăților și discrepanțelor în însușirea abilităților de scris, citit și socotit;

îmbunătățirea rezultatelor școlare și crearea oportunităților de dezvoltarea a unor abilități de viață independentă, precum și prevenirea neglijării copiilor;

întoarcerea părinților la lucru. Proiectul va simplifica viețile a mii de familii active.

Ne propunem să asigurăm toate condițiile pentru a reduce spre zero fenomenul părăsirii timpurii a școlii în zonele vizate de proiect. Dorim ca toți copiii să finalizeze învățământul obligatoriu și să aibă mai multe șanse în viață. Programul adaugă ani de școală, iar orice an în plus la educația unui copil înseamnă scăderea cu 8,2% a investițiilor în sănătate, scăderea cu 8% a șomajului și creșterea cu 9,8% a veniturilor la înaintarea în vârstă.

Acest demers este o investiție în viitorul copiilor. Conform tuturor studiilor internaționale, un astfel de program poate reduce simțitor rata abandonului școlar și poate stimula copiii care nu sunt școlarizați în acest moment să se întoarcă la școală.

După etapa de testare, vom propune un calendar de măsuri pentru generalizarea acestui program finanțat din bani de la bugetul de stat și fonduri europene”, se arată pe pagina de Facebook a Ralucăi Turcan.