Vietnamul a lansat o campanie pentru atragerea de donaţii din partea populaţiei în vederea achiziţionării de vaccinuri

Vietnamul, multă vreme dat drept model în gestionarea pandemiei de coronavirus, a lansat o campanie pentru atragerea de donaţii din partea populaţiei în vederea achiziţionării de vaccinuri, în condiţiile în care încearcă să stăvilească un nou val de contaminări, informează marţi AFP.

Această ţară comunistă, care numără aproape 100 de milioane de locuitori, a vaccinat abia un milion de cetăţeni, iar autorităţile sunt îngrijorate de un nou val de contaminări, care durează de peste o lună. De săptămâna trecută, vietnamezii au primit până la trei SMS-uri care îi îndemnau să contribuie la un fond pentru achiziţionarea de vaccinuri anti-COVID-19, în timp ce funcţionarii au fost încurajaţi să doneze o zi din salariu.

Nguyen Tuan Anh, un funcţionar, a declarat pentru AFP că a trimis circa 50 de dolari prin virament bancar şi prin SMS, pentru că, în opinia lui, "economia Vietnamului va fi stabilă şi se va dezvolta din nou" datorită vaccinării.De la începutul lui aprilie, numărul de cazuri de COVID-19 a crescut de la 3.000 la 9.000 în această ţară, o cifră mică în raport cu vecinele din Asia de Sud-Est, dar care a plasat autorităţile în alertă, pentru că multe dintre noile cazuri s-au înregistrat într-o regiune industrială crucială pentru economie.Potrivit mass-media de stat, zeci de mii de persoane şi-au pierdut deja locul de muncă în Vietnam, din cauza măsurilor foarte stricte puse în aplicare pentru contracararea pandemiei.Pentru a vaccina 70% din populaţie în acest an, Vietnamul are nevoie de 150 de milioane de doze, la un preţ total de 1,1 miliarde de dolari, însă în bugetul de stat pentru 2021 sunt prevăzute doar 630 de milioane în acest scop.Este necesară "o contribuţie financiară din partea comunităţii şi a societăţii" pentru a permite vaccinarea în masă, a declarat sâmbătă premierul vietnamez Pham Minh Chinh în timpul unei emisiuni televizate, în direct, pentru a lansa campania de donaţii.Marţi, circa 230.000 de persoane şi organizaţii au făcut deja o donaţie, suma totală ajungând la 181 milioane de dolari.Cu toate acestea, unii sunt îngrijoraţi de modul în care vor fi folosiţi aceşti bani de cadrele regimului cu partid unic şi contestă campania. "Nu ştiu dacă banii donaţi vor fi utilizaţi doar în scopul achiziţionării de vaccinuri, pentru a vaccina fiecare cetăţean (...). Nu am suficientă încredere în ei pentru a le da din banii mei", a declarat un alt funcţionar.