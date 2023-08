FOTO - Viitor candidat PSD la primărie: 'Am fost bătut bestial și avertizat în stil mafiot, de primarul PNL, să nu candidez!'

Viitorul candidat PSD la primăria Brădeni (Sibiu), Dan Braga, a acuzat joi într-un comunicat de presă că a fost „bătut bestial” și „avertizat în stil mafiot, de primarul PNL”, să nu candideze în alegeri.

„În urmă cu o lună, în orașul Agnita, pe strada Fabricii, am fost amenințat de Liviu Modoi (PNL), primarul comunei Brădeni, existând și un martor care a depus în acest sens o declarație la Poliție. Am depus plângere pe numele lui Liviu Modoi, care mi-a spus atunci că, dacă vreau să am liniște, să plec din țară sau să nu mai candidez la Primărie! Mi-a mai zis că, dacă o să mai continui acțiunile și actele de caritate pentru oamenii din comună, o să fiu bătut în curând, o să fiu schilodit și lăsat în scaun cu rotile pe viață! Precizez faptul că, de anul trecut, de când am început diferite acte de caritate pentru locuitorii comunei Brădeni, am mai fost amenințat de Liviu Modoi, personal, telefonic, dar și prin interpuși de-ai dânsului. Primarul a perceput aceste acte de caritate ca fiind o precampanie electorală, știind că vreau să candidez la Primăria Brădeni și și-a simțit funcția amenințată! Lucrurile s-au derulat exact așa cum a spus primarul”, afirmă social-democratul într-un comunicat de presă.

„În data de 16.07.2023, în timp ce mă îndreptam spre casă, din curtea bisericii săsești din Brădeni, la circa 20 de metri de casa mea, am fost atacat de două persoane de sex masculin, unul din ei fiind Berciu Ovidiu, iar celălalt agresor purta cagulă! Aceștia s-au năpustit asupra mea și m-au lovit cu pumnii și picioarele, iar cel cu cagula pe cap m-a lovit cu un telescop metalic peste mâini și peste picioare! În urletele disperate după ajutor, norocul meu a fost că unul din prietenii cu care plecasem de la biserică nu a apucat să întoarcă mașina și mi-a auzit țipetele! Acesta a coborât din mașină, iar în acel moment agresorii au luat-o la fugă”, a adăugat acesta.

Social-democratul mai spune că a primit de la IML un certificat medico-legal prin care se arată faptul că „am suferit leziuni traumatice care s-au produs prin lovire repetată cu corpuri dure”.