Viktor Orbán: 'Strategia europeană de război a slăbit, a eșuat și nu mai există'

În viitor, toate familiile maghiare vor continua să primească energie electrică și gaze naturale la prețuri reduse, a subliniat premierul maghiar Viktor Orban. Ei încearcă să găsească soluții paneuropene la Bruxelles, dar este mai bine dacă ne bazăm în primul rând pe noi înșine pe problema energiei, a declarat premierul Viktor Orbán pentru Kossuth Radio, Ungaria!, adăugând că își gestionează Guvernul în așa fel încât maghiarii să aibă toate mijloacele necesare pentru a-și asigura aprovizionarea cu energie.

Potrivit prim-ministrului, această decizie arată, de asemenea, că strategia europeană de război nu funcționează. Șeful guvernului a spus că ne gândim la nivelul UE că armata ucraineană ar putea învinge Rusia, am avut încredere în impactul sancțiunilor, credeam că vom putea face față efectelor lor negative asupra Europei și ne-am gândit că lumea va vedea că rușii sunt agresorii. Nimic din toate acestea nu au avut loc, cea mai mare parte a lumii este concentrată pe propriile probleme, vor să le rezolve și vor să pună capăt războiului cât mai curând posibil, a adăugat el.

„Strategia pe care a fost construit comportamentul nostru a slăbit, a eșuat, nu mai mult", a spus Orban, citează Hirado.hu.

Când cantitatea unui produs de subzistență trebuie să fie limitată, este deja anticamera economiei de război, a spus Viktor Orbán El a adăugat că, dacă Bruxelles-ul nu se va schimba acum, din octombrie va fi așteptată o economie de război în întreaga Europă.

Prim-ministrul a reamintit o reuniune anterioară în cadrul căreia mulți lideri europeni au spus că penuria de energie și alimente ar putea fi abordată. Poziția Ungariei la acea vreme era că acest lucru nu era posibil, deoarece nu existau surse alternative de înlocuire, a punctat Orban. „Cel mai important lucru acum este să schimbăm strategia și să luăm partea păcii. Nici măcar nu ieși cu un aruncător de flăcări să stingi un incendiu. Se pare că politica de sancțiuni nu funcționează”, a spus el. „Acest război nu va mai fi rezolvat prin negocieri ruso-ucrainene. Occidentul a fost mult timp încurcat, astfel încât pentru ca pacea să fie posibilă, va fi necesară reconcilierea ruso-americană. Aceasta este ceea ce trebuie să sprijinim”, a explicat Viktor Orbán.

În Ungaria va fi suficient gaz. Péter Szijjártó lucrează de ani de zile pentru a "bate toba" cu privire la necesitatea de a dezvolta surse alternative de aprovizionare. Datorită acestui fapt, a fost creată o rută prin care gazul natural ajunge prin Turcia și am încheiat și un contract cu croații, a precizat liderul de la Budapesta. „Prin urmare, problema pentru Ungaria nu este să aibă suficient gaz, ci prețul, astfel încât să putem menține reducerea cheltuielilor generale”, a subliniat premierul.

În Ungaria, am construit un sistem inteligent care a funcționat bine mai bine de zece ani. În beneficiul familiilor, am stabilit un preț redus. Când prețul energiei electrice și al gazelor a crescut, guvernul a făcut diferența. Cu toate acestea, acest lucru a sărit foarte mult în 2022, crescând de la 250 de miliarde pe an la peste două mii de miliarde de forinți. În general, economia Ungariei are încă performanțe bune și prezintă o rată de creștere bună, dar nu mai poate extrage acest lucru. Acesta este motivul pentru care am luat decizia ca toate familiile maghiare să primească în continuare prețuri reduse, dar numai până la consumul mediu, transmite Viktor Orban. El a explicat: „Astăzi, o familie maghiară economisește 181 de mii de forinți în fiecare lună până la nivelul consumului mediu datorită prețurilor reduse!”

„Anglo-saxonii încă mai cred că, odată cu strategia pe care am dus-o până acum, acest război trebuie câștigat. Acest război este acum finanțat de americani. Aproximativ 50 de miliarde de dolari au fost împinși până acum în Ucraina, dar rămâne de văzut dacă va fi lansat în a doua jumătate a anului sau în 2023. Europa nu are atâția bani pentru acest lucru”, a spus premierul. „Nu se poate aștepta ca aceasta să contribuie cu sume atât de mari la apărarea Ucrainei sau la posibila reconstrucție a țării”, mai spune Orban.

„Nu te poți aștepta la asta. Acest lucru este imposibil”, a spus premierul. „America ar putea avea motiv pentru care astăzi jucătorul dominant în războiul ucraineano-rus din partea de vest este Statele Unite. Americanii și anglo-saxonii încă mai cred că războiul poate fi câștigat, deci nu există discuții de pace. Alegerile americane de la jumătatea perioadei din noiembrie ar putea schimba acest lucru, al cărui rezultat sperăm că va influența politica externă a SUA spre pace, mai degrabă decât spre război”, a spus el.