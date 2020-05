Viktor Orban s-a grăbit să anunțe: 'Am câştigat prima bătălie împotriva coronavirusului'

Ungaria a câştigat prima bătălie împotriva coronavirusului, dar specialiştii spun că este de aşteptat ca în octombrie şi noiembrie să urmeze un nou atac, un nou val de virus – a declarat Viktor Orbán, premierul ungar, vineri dimineaţă, în cadrul emisiunii „Bună dimineaţa, Ungaria!” de la postul public ungar de radio Kossuth, potrivit rador.ro.

Virusul nu a scăpat de sub control, am reuşit să dezvoltăm metode de apărare, “am câştigat timp” şi am reuşit să pregătim sistemul de sănătate pentru protecţie, astfel încât, nici dacă, dintr-un motiv sau altul, epidemia ar lovi din nou într-un val puternic, nimeni nu ar rămâne fără îngrijire medicală – a menţionat premierul.

Acum, în sistemul sanitar trebuie asigurată permanenţa pregătirii epidemiologice şi trebuie continuată şi activitatea obişnuită de vindecare – a adăugat Orbán. Virusul nu a plecat, a continuat premierul, “doar că acum suntem pregătiţi să răspundem următorului său atac”, deoarece specialiştii spun că – după o perioadă de încetinire pe timpul verii – “va exista un al doilea val”, cam prin octombrie-noiembrie.

Citește și: Lovitură dată de Ludovic Orban! A numit un apropiat de al lui Donald Trump în funcția de consilier de stat

Viktor Orbán a subliniat că regulile de protecţie a persoanelor în vârstă trebuie menţinute şi în următoarea etapă a apărării, iar pentru cea mai infectată zonă, Budapesta şi judeţul Pesta, sunt necesare reglementări speciale, pentru că 80% dintre decese au avut loc aici.

Astfel, restricţiile de circulaţie vor fi menţinute, însă în restul ţării vor fi introduse reguli şi măsuri de protecţie noi, mai relaxate. Dacă rata mortalităţii va scădea şi în Budapesta, autorităţile nu vor ezita să permită ca şi oamenii din capitală să îşi poată relua viaţa normală – a mai spus Viktor Orbán.

Zilele următoare vor fi caracterizate de un calendar strict şi de măsuri luate treptat – a spus domnia sa. În măsurile pe care le ia, Guvernul ungar se bazează şi pe experienţa austriecilor, însă pentru Ungaria au rezultat nişte concluzii utile şi din ceea ce au făcut cehii – a reiterat premierul.

Potrivit premierului, avantajul regimului juridic special este tocmai faptul că oferă guvernului posibilitatea unei viteze de reacţie speciale, şi nu drepturi speciale. Noi decizii merită să fie luate la fiecare două săptămâni, în acest răstimp pot fi evaluate consecinţele modificărilor – a explicat Orbán.

Citește și: Ciolacu a răbufnit! ‘Proiectul de lege cu Ținutul Secuiesc e scos la iveală când e nevoie de scandal’

În ceea ce priveşte atacurile venite din străinătate din cauza regimului juridic special, şeful Guvernului de la Budapesta a spus: după ce s-a dovedit că epidemia nu poate fi localizată în punctele de focar, a fost sigur că vor apărea speculanţii financiari cu propuneri de finanţare a crizei, beneficiarii fiind investitorii financiari.

“Dacă unul dintre cei mai talentaţi fii ai ţării noastre, György Soros nu ar fi apărut printre aceşti investitori, ei bine, aş fi fost foarte surprins” – a spus Orbán. În ceea ce priveşte situaţia economică formată în urma epidemiei, premierul ungar a spus că imaginea de ansamblu nu este una “încurajatoare”, dar, la fel ca în cazul crizei economice din 2008-2009, cel mai important lucru de luat în seamă este problema locurilor de muncă, întrucât dacă există muncă, există şanse.

Pentru fiecare loc de muncă desfiinţat din cauza virusului va fi înfiinţat un nou loc de muncă; pentru asta garantează personal – a reafirmat premierul.