Vine o toamnă nebună în politică: partidele pregătesc un cocktail plin cu surprize

Viorica Dăncilă și Călin Popescu Tăriceanu au reușit să evite, in extremis, dizolvarea coaliției de guvernare. Surse din cele două partide spun că începe o regrupare pentru că nimic nu s-a rezolvat cu adevărat între PSD și ALDE, ci doar s-a luat o pauză de reflecție pentru ca fiecare partid să-și calculeze mai atent variantele.

În ALDE plecarea de la guvernare are în continuare numeroși adepți și argumentele cântăresc greu. În special în teritoriu membrii de partid au început să fie 'executați' de PSD din funcțiile din administrația publică. Coaliția PSD-ALDE practic nu există în județe și partenerii de la București își dau zilnic lovituri sub centură: își racolează membri, fac alianțe cu alte partide și se șicanează cu orice ocazie. La centru, ALDE se plânge că PSD i-a numit secretarii de stat dar i-a trimis să „ascută creioane” pentru că nu au primit atribuții serioase.

Urmează în ALDE o perioadă interesanta, spun surse din partid. ALDE va fi la guvernare dar va avea o atitudine de partid de opoziție, cu un discurs direct și acid la adresa PSD. Vin alegerile prezidențiale și ALDE are nevoie să iasă din umbra PSD și să arate că nu este un „breloc” la cingătoarea Vioricăi Dăncilă.

O variantă discutată în ALDE este să facă front comun cu Pro România in Parlament, urmată de o posibilă alianță electorală sau chiar fuziune, spun unele voci din ALDE. Calculul aici este ca ALDE sa compenseze in ochii propriilor membri iesirea de la guvernare cu o alta mutare de impact, anume alianta cu Pro Romania care importa efective de la PSD. Alianta care sa fie un jucator interesant la alegerile din 2020. Toate calculele din ALDE se fac pentru ca partidul sa nu devina un „cal mort”, fie ca ramane fie ca iese de la guvernare.

PSD are și el decizii importante de cantarit. Primarii și șefii de Consilii Județene nu vor să audă de opoziție și transmit la centru foarte apasat că dacă Guvernul le strică aranjamentele din teritoriu, atunci să își asume și riscul pierderii unor voturi. În același timp, analizele politice de la centru ii arata echipei Dancila ca dacă face pași în spate și dă semne de slăbiciune la guvernare, si atunci PSD va pierde electorat. Așa că PSD este într-o situație delicată: problema este ca trebuie sa stea la guvernare sa nu strice masina de voturi din teritoriu și in acelasi timp nu isi permite sa faca concesii în fața ALDE pentru ca atunci isi demoralizeaza electoratul, or tocmai acest lucru amenință prezența la Palatul Victoria. Un balet periculos.

Dar PSD are doi mari ași în mânecă, ne-au explicat surse din partid. Dacă ALDE iese de la guvernare, PSD are avantajul că mai poate sta la Palatul Victoria încă 45 de zile cu miniștri interimari PSD în locul celor de la ALDE. În cele 45 de zile se pot negocia multe soluții, zic PSD-iștii. După 45 de zile, este obligatoriu ca o nouă formulă de Guvern Viorica Dăncilă să ceară votul Parlamentului pentru restructurare. Cel mai probabil, aici o să fie guvern minoritar PSD si social-democratii mizează odata pe voturi din Pro Romania + ALDE, la schimb cu negocierea unor functii in Parlament si alte institutii. Dacă schema nu funcționează, atunci se va apela la solutia de avarie: opozitia. In PSD se da ca sigura informatia ca liberalii nu vor sa vina in toamna la guvernare si ca ar putea sa dea o mana de ajutor PSD sa guverneze mai departe.

De asemenea, in PSD s-a discutat ca daca ALDE iese de la guvernare, vor arunca asupra partidului lui Tariceanu eticheta ca au inselat increderea acordata de romani in 2016 cand s-a votat PSD si ALDE la parlamentare pentru programul de guvernare promis de cele doua partide.

Se mai face si un alt calcul pe scena politica. ALDE sa iasa de la guvernare cat mai aproape de alegerile prezidentiale, pentru un cat mai mare impact mediatic. Ar fi cumva o solutie convenabila pentru toata lumea: PSD ar guverna pe avarie pana dupa prezidentiale, ALDE s-ar alia cu Pro Romania pentru urmatorul ciclu electoral, iar liberalii pot sa intre la guvernare din primavara anului viitor, asa cum de altfel circula informatia in partidul Bratienilor.

Pana pe 20 august, data-limita transmisa de ALDE pentru salvarea guvernarii, urmeaza o sumedenie de 'momeli politice' ne-au spus surse din coalitie: PSD și ALDE vor arunca undita sa vada cine mușcă.

PSD si ALDE mai stau acum din inertie la guvernare si vor face tot ce este nevoie sa isi revina dupa esecul de la europarlamentare. Cum cele doua partide vor avea candidati diferiti la prezidentiale, atmosfera va fi poluata cu atacuri reciproce menite sa maximizeze procentele fiecarui partid.

La liberali trendul este sa lase PSD, ALDE si Pro Romania sa isi traga scaunele de sub picioare pentru ca, isi calculeaza cei din PNL, vor aparea blocaje la guvernare si asta inseamna mai multe voturi in cosul liberal. Principala preocupare a PNL este USR-PLUS care ameninta suprematia pe dreapta. Marea batalie a PNL va fi la vedere cu PSD-ALDE, dar in culise adevaratul meci se va da cu USR-PLUS, zic surse din partid.

Pro România este preocupată să obțină la prezidențiale un scor peste cel de la europarlamentare. Va continua politica de racolare a parlamentarilor PSD pentru a crea breșe la guvernare și a obține noi culoare de joc politic, zic surse din partid.

In tabara USR-PLUS se discuta ca Dan Barna, desi este cel mai putin cunoscut candidat la prezidentiale, are si cel mai mare spatiu de manevra. Surse din USR spun ca Barna are terenul liber sa-si creioneze ce profil vrea si daca ia deciziile corecte atunci alianta ar putea sa culeaga roade bogate la prezidentiale si sa ii netezeasca drumul spre viitoarea guvernare.

PMP-ul lucrează și el în culise, zic surse din partid, pentru o surpriză la prezidenție: se ia în calcul o alianță cu alt partid sau atragererea unor partide foarte mici care sa sprijine candidatul PMP la prezidentiale.