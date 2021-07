Violeta Vijulie denunţă haosul din PNL Sector 3 - Planurile de reformă ale candidatei la preşedinţia filialei

Violeta Vijulie, actual prim-vicepreședinte al PNL Sector 3, denunţă neregulile din interiorul filialei şi lipsa de organizare. Candidată la preşedinţia PNL Sector 3, la alegerile de la 7 iulie, Vijulie le-a transmis colegilor de filială, într-o scrisoare prin care şi-a anunţat candidatura, ce planuri are pentru a readuce la viaţă una dintre cele mai slabe organizaţii ale liberalilor.

Potrivit Violetei Vijulie, structura organizațională a PNL Sectror 3 s-a degradat într-atât încât nu are capacitatea de a suporta acțiuni coordonate nici măcar de mică amploare. De la ultimele alegeri, din ianuarie 2020, până în prezent nu există procese verbale de la ședințele Biroului Politic al filialei. De asemenea, nu există niciun Raport pentru cheltuirea banilor filialei. Promovările în funcții politice sau administrative s-au făcut fără criterii, de cele mai multe ori fără consultarea forurilor de conducere. Oamenii capabili și implicați în filială de ani de zile au fost ignorați. În schimb, au fost promovate persoane care în ziua în care și-au depus adeziunea la partid au primit și funcții în structurile administrative ale statului, mai afirmă Vijulie.

Potrivit fostei şefe a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, sunt sute de membrii în PNL Sector 3 şi nimeni nu ține o socoteală corectă a celor care vin și care pleacă. "Se șterg oameni aiurea din baza de date, nu se introduc în baza de date persoane care au adeziune, alții se introduc fără aprobarea BP S3, iar adeziuni din 2020 zac în sertare nevalidate deși în Statut scrie că orice adeziune trebuie validată în prima ședință a biroului de conducere care are loc după data în care persoana respectivă depune adeziunea la secretariat sau o transmite prin e-mail", scrie Violeta Vijulie în scrisoarea transmisă colegilor.

Vijulie afirmă că a ridicat aceste probleme în ședințele conducerii PNL S3. "Am vorbit separat, de nenumărate ori, cu actualul președinte despre aceste aspecte. Sunt un om foarte implicat în viața de partid și aduc mereu expertiză nouă din zona privată, așadar am capacitatea de a crește calitatea acțiunii politice ale PNL Sector 3. Într-un an și jumătate ca primvicepreședinte nu mi s-a permis să dau curs niciunei inițiative. Mai mult, lipsa de transparență și practicile actualului președinte de a convoca membrii la întâlniri numai de el știute în diverse formule restrânse (pe zone, pe organizații speciale etc.), fără informarea BP a dus la fragmentarea colectivului și la crearea unei atmosfere neplăcute. De asemenea, membrii simpli ai filialei care s-au înscris în partid din dorința de a susține anumite idei și valori sunt chemați strict în perioadele de campanie electorală, apoi nu li se mai trimit nici măcar informări, căci de întâlniri nu poate fi vorba", mai dezvăluie candidata.

Violeta Vijulie le-a transmis colegilor de filială şi un plan de management, care cuprinde de la primele acţiuni necesare în interiorul filialei, până la pregătirea pentru 2024, când PNL ar trebui să-şi propună să dea un candidat capabil să-l învingă pe Robert Negoiţă la alegerile pentru Primăria Sectroului 3:

"Lucrurile pe care trebuie să le facem sunt foarte simple si clare, dar ele necesită determinare și perseverență.

Voi vorbi cu fiecare persoană în parte sau în grupuri mici și voi găsi fiecăruia locul potrivit. Avem atâtea lucruri de făcut încât oricât de mulți membri am avea la Sectorul 3, sigur există ceva de făcut care li se potrivește. Expresia esențială fiind: ”i se potrivește”. Fiecare om trebuie rugat să se implice în tipul de activitate pe care o poate face cel mai bine.

De la prima zi la prima lună. Primele măsuri 7:

1. Fără vendete la PNL Sector 3. Orice membru PNL Sector 3 este binevenit să se implice, indiferent cu cine a votat la alegeri.

2. Comunicarea informală este esențială. Voi deschide toate grupurile de whatsapp pentru discuții, inclusiv cel al BP S3. Nu vor mai fi trimise pe toate grupurile informări de presa o dată la câteva ore, pentru că acest lucru blochează comunicarea pe subiectele de interes din filială. Pentru informări de presă se va face un grup separat în care vor fi incluși, la cerere, toți membrii PNL S3 care doresc să fie informați, nu numai cei din conducere.

3. Idolatria trebuie să dispară! La grupurile de whatsapp ale zonelor nu vor mai fi poze cu președintele, ci cu echipele de membrii din fiecare zonă sau orice altă poză consideră membrii din zona respectivă că este reprezentativ pentru ei.

4. Ședințe deschise. În fiecare săptămână voi organiza o ședință deschisă la care poate veni orice membru PNL S3. Ședința se va ține mereu (cu anumite excepții când nu este posibil) în aceeași zi a săptămânii și la aceeași oră, astfel încât membrii să își poată programa din timp participarea. Ședința va fi condusă de președinte sau, în lipsa acestuia, de un primvicepreședinte sau un vicepreședinte. Pot participa toți membrii BP S3. De asemenea, vom putea avea invitați din afara filialei sau chiar din afara partidului, pentru lărgirea orizontului de cunoaștere și relaționare.

5. Baza de date refăcută și actualizată. Voi reface baza de date cu membrii PNL Sector 3.

Voi recupera cât mai mulți membrii care au activat în trecut iar acum, din diverse motive, nu se mai implică activ.

În prima ședință a BP S3 vom valida toate adeziunile care stau în așteptare, multe încă de anul trecut.

În filiale avem nevoie de orice poate oferi un membru: timp, expertiză, implicare în acțiuni. Nu trebuie să facem toți același lucru și tocmai asta este frumusețea. Trebuie să fim o filială puternică, iar acest lucru nu se poate face decât dacă adunăm laolaltă toți oamenii care doresc să se implice.

6. Activitatea din Consiliul Local Sector 3 reprezintă cartea de vizită a filialie. Voi lua parte la ședințele de Consiliu Local Sector 3 și voi avea întâlniri săptămânale operative cu consilierii locali și generali PNL . Ședințele operative vor dura 30-60 de minute, nu mai mult. Operativ înseamnă că discutăm strict subiectele care țin de primărie și de consiliu. Dacă este necesar, programăm și discuții mai lungi pe anumite teme. Ședințele operative sunt necesare ca să fim întoteauna bine informați și pregtiți de acțiune pentru a nu rata nicio oportunitate. Voi organiza o echipă de suport pentru consilerii locali formată din persoane cu experiență pe anumite domenii, dar și din tineri care pot ajuta cu documentarea și cu idei inedite. Echipa de suport va ajuta consilierii pentru că activitatea din consiliu presupune un volum foarte mare de muncă.

7. Voi întări coeziunea echipei. Voi organiza un teambuilding la care să participe membrii biroului nou ales și reprezentanții noștri în CL, CGMB și Guvern. Apoi vom organiza periodic teambuildinguri la care să participe toți membrii filialei. Întânirile vor fi organizate pe tematici și la fiecare vor putea participa membri din toate organizațiile speciale pentru că trebuie să avem interacțiune între tineri, seniori, oameni de afaceri. Ideile bune se nasc din îmbinarea unor experiențe cât mai diferite.

Pe termen mediu trebuie să ne punem la punct structura filialei, modul de interacțiune între membrii și circuitul informației în PNL Sector 3. Iată ce vă propun în acest sens.

a. Organizare internă

Zonele

Sunt forța filialei. Trebuie să ne aplecăm cu sinceritate asupra activității lor, să facem o analiză faptică și să găsim cele mai bune soluții pentru dezvoltarea lor. Dar soluțiile trebuie să fie personalizate pe fiecare zonă în parte, nu există soluție universală.

Acum avem oameni în toate zonele, însă mulți dintre ei se suprapun și activează la mai multe zone. Aceștia trebuie să aleagă pentru ca fiecare persoană să fie arondată unei singure zone. În echipele zonale trebuie să identificăm locul și rolul potrivit pentru fiecare persoană care vrea să se implice.

Împreună cu responsabilii de zone vom stabili un plan de acțiune care să includă activități pe termen scurt - 6 luni (în mod normal ar fi fost 3 dar am luat în considerare vacanța și congresul), mediu – 1 an și lung – 3 ani.

Primvicepreședinții, vicepreședinții și Comisiile de specialitate

Primvicepreședinții și vicepreședinții sunt numiți pe domenii. Ei vor trebui să se ocupe în mod real de domeniile pe care le coordonează în filială conform statutului. Aceștia ar trebui să lucreze în strânsă colaborare cu comisiile de specialitate. Dar eu sunt de părere că nu trebuie să facem comisii doar de dragul de a mai pune niște nume pe hârtie. Dacă pentru o comisie avem un număr mare de membrii, lucrăm intensiv pe ea și ieșim public cu puncte de vedere percutante. Dacă nu avem persoane deloc sau avem 1-2 în filială care se ocupă de un domeniu, atunci, pur și simplu nu facem comisie la sector și cerem suportul comisiei respective de pe București în care, în mod normal, ar trebui să fie membrii din sectoare.

Organizațiile speciale

Trei lucruri trebuie să facem la organizațiile speciale:

Să discutăm cu membrii, să vedem fiecare de ce se poate ocupa și cât timp au la dispoziție să se implice, Să stabilim un calendar de acțiuni împreună cu birourile de conducere, Să realizăm interacțiune între membrii diferitelor organizații speciale, dar și între aceștia și organizația mamă.

Secretariatul

Secretariatul trebuie să fie motorul activității. Aici trebuie ținute în siguranță toate documentele oficiale ale filialei. Poate că este cazul să existe și un seif pentru păstrarea lor. În afară de siguranță, alt cuvânt important este ordine. Toate documentele trebuie ținute în ordine, actualizate la zi.

Logistica de bază: calculatoare, imprimante, scanner, sistem foto-video, wi-fi trebuie să fie la standarde corespunzătoare, nu obiecte care au uitat să fie casate.

Propunerea mea este să avem un sistem on-line interactiv și prietenos. Am discutat acest lucru cu niște firme de IT: nu este foarte complicat și nici costisitor.

My PNL Sector 3

- O platformă prietenoasă și interactivă

- Are în spate baza de date cu membrii

- De fiecare membru este legat un cont care se acceseaza cu user si parolă

- În cont se transmit toate informările, convocări, rapoarte de la evenimente, Raportul financiar al filialei, anunțuri de la PNL sau de la organizațiile speciale

- De această platformă va fi legată o aplicație pentru telefon pentru ca fiecare membru să fie la un click distanță de organizație

Sediul PNL Sector 3

Clădirea sediului reprezintă o problemă majoră. Dreptul de proprietate asupra ei este contestat în instanță. De asemenea, este o clădire veche, frumoasă dar foarte costisitoare și improprie activității pe care trebuie să o desfășurăm noi.

Este nevoie de o analiză foarte amănunțită asupra acestui subiect, de expunerea tuturor informațiilor către membrii BP și de luarea unei decizii ferme cu privire la ce avem de făcut.

b. Relaționare externă

Trebuie să avem relații permanente și personalizate cu cetățenii din Sectorul 3 prin acțiuni organizațe dar și prin discuții personale sau în grupuri mici. Trebuie să întocmim baze de date cu lideri de opinie cum ar fi administratorii de bloc sau reprezentanți ai ONGurilor care acționează în zonă, precum și cu firmele care au sediul în Sectorul 3

Relația cu mass-media și prezența în rețelele de socializare ale PNL Sector 3 sunt absolut nesemnificative. Vom realiza o strategie clară cu tactici aplicate cu seriozitate. Așa cum știți cu toți din CV-ul meu dar și din activitatea mea politică, sunt un specialist în comunicare cu experiență îndelungată. Imi este foarte ușor să capacitez profesioniști din afara partidului care să ne susțină în acest demers, dar și membrii din partid cu abilități de comunicare pentru a se ocupa de implementarea planului de comunicare.

Pe termen lung trebuie să ne pregătim pentru alegerile din 2024.

Acest termen lung nu este atât de lung. Noi trebuie să avem candidatul pentru Primar al Sectorului 3 și candidații la consiliu pregătiți cu un an înainte. Știu ce o să ziceți: că niciodată nu s-a întâmplat așa. E adevărat. La fel cum e adevărat că lucrând în acest stil am avut rezultate electorale foarte slabe.

Pentru desemnare trebuie să demarăm un proces amplu de consultări în interiorul și exteriorul partidului și să facem sondaje de opinie periodice pentru a stabili cel mai potrivit candidat cu șanse de câștig."