Competiție încinsă în PNL: Violeta Vijulie, în cursa pentru președinția filialei Sector 3

Competiția este mai încinsă ca niciodată în interiorul PNL București. După alegerile din filialele Sector 1 și Sector 5, pe data de 7 iulie urmează să fie aleasă noua conducere a PNL Sector 3. În cursă s-a înscris și Violeta Vijulie, actual prim-vicepreședinte al filialei, cunoscută publicului datorită numeroaselor apariții televizate din ultima perioadă. Aceasta îi va avea contracandidați pe actualul președinte, Antonel Tănase, pe viceprimarul Stelian Bujduveanu și pe Claudiu Benchescu.

Violeta Vijulie are 44 de ani, iar de 18 ani este membru al organizației PNL Sector 3. Expert în comunicare și management, aceasta face parte și echipa „România Educată”, proiect al președintelui Klaus Iohannis, în grupul de lucru pentru învățământ profesional și tehnic.

Violeta Vijulie a fost președinte al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici în perioada octombrie 2020 - februarie 2021, anterior ocupând timp de nouă luni funcția de vicepreședinte. Din martie 2021 este consilier al ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene. După o carieră în domeniul comunicării în domeniul privat, Violeta Vijulie este de 10 ani implicată în consultanță și comunicare instituționale la nivel guvernamental și parlamentar.

Din aprilie 2003 este membru PNL. Între anii 2011 și 2014 a fost Coordonatorul departamentului T Comunică – înființat chiar de ea, cu filiale în toate județele țării, primul departament de on-line al PNL. În anul 2013 a fost Coordonatorului Departamentului de Comunicare al PNL, iar din 2014 este președinte al Asociației Societatea Liberală, ONG oficial al PNL, afiliat la Fundația Partidului Popular European – Martens Centre for European Studies. În anul 2016 a devenit vicepreședinte PNL Sector 3, iar în anul 2019 a devenit prim-vicepreședinte PNL Sector 3. Din 2017 este director executiv al Institutului de Studii Populare, Fundația Oficială a Partidului Național Liberal.

Într-o scrisoare transmisă membrilor PNL Sector 3, Violeta Vijulie afirmă că vrea să pună capăt practicilor discreționare din interiorul filialei și să promoveze oamenii competeți care au fost ignorați de-a lungul anilor.

„Altădată, aș fi refuzat candidatura. Acum însă, mă simt suficient de bine pregătită și din punct de vedere politic. Profesional sunt pregătită de mult timp, o spun cei care mă apreciază, dar și cei care și-ar dori să dispar din calea lor, pentru că dovezile au fost multe și clare”, afirmă Violeta Vijulie.

Vijulie le vorbește colegilor săi despre experiența în conducerea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, mai întâi ca vicepreședinte, apoi ca președinte: „Am avut ocazia să lucrez cu 4.000 de instituții din toată țara și, potrivit fișei de post, cu toate culorile politice. Am negociat măsuri și proiecte la nivel politic înalt, guvernamental și european, Am reușit să fac foarte multe lucruri într-un timp foarte scurt. Inițiativa: fără hârtie în instituțiile publice, prin care am decis ca în ANFP toate documentele posibile să fie semnate electronic a fost preluată și de alte instituții. Baza de date cu toți bugetarii din România, atât de cerută de 30 de ani, din România și de la nivelul Comisiei Europene, se va face la ANFP cu finanțare dintr-un proiect european pregătit împreună cu echipa de funcționari publici și semnat de mine.”

„Este vital să avem o administrație publică modernă, digitalizată. De aceea, de 5 ani merg în toată țara și promovez conceptul de administrație inteligentă – smart city și smart village. Am lucrat cu sute de primari liberali pentru a face lucrurile să se întâmple. În acest context, mi-am dezvoltat foarte mult abilitățile politice de a lucra cu oamenii și de a avea viziune administrativă

Accept, așadar, provocarea și candidez pentru funcția de președinte al filialei PNL Sector 3. Sunt mândră și mă simt responsabilă. Voi reuși pentru că nu trebuie să fac altceva decât ceea ce știu: să ofer oamenilor considerație, recunoașterea eforturilor și timp, din timpul meu. Și, foarte important, fac asta în mod corect, respectând criterii. Pot să promit asta cu mâna pe inimă pentru că este felul meu de a fi. Voi știți că telefonul și ușa mea au fost deschise pentru voi și când am fost simplu membru și când am fost demnitar, președinte al ANFP”, mai afirmă Violeta Vijulie.

În final, actualul prim-vicepreședinte al PNL Sector 3 lasă să se înțeleagă că alegerile din interiorul filialei sunt doar un prim pas pentru bătăliile electorale din 2024, inclusiv pentru Primăria Sector 3, unde Robert Negoiță pare de neclintit.

„Haideți să facem o echipă frumoasă. Doar așa vom obține performanța pe care ne-o dorim. Și doar așa putem obține rezultate în competițiile electorale. Miza nu este bătălia internă ci bătălia electorală pentru Sectorul 3 și pentru România”, încheie Violeta Vijulie.