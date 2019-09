Viorel Cataramă, despre Tăriceanu: 'Masca unui socialist (cu papion) a căzut, lăsând la vedere o realitate urât mirositoare!'

Viorel Cataramă, fost vicepreşedinte PNL şi actual preşedinte al Partidului Dreapta Liberală, îl acuză pe Călin Popescu Tăriceanu că şi-a urmărit numai interesul personal din 2004 până în prezent, perioadă în care a fost "ţinut în viaţă" de PSD.

"Va mai amintiti?

In 2014, cand Crin Antonescu a decis ruperea USL, C.P. Tariceanu a fost surprins pe scarile palatului Victoria mergand la Victor Ponta pentru a primi sprijin in formarea ALDE, fostul lider al liberalilor declarandu-se un sustinator neconditionat al "monsruoasei coalitii", pe care a incercarcat s-o mentina in viata pana de curand.

Acum, CPT face ce a facut Antonescu in 2014 si plange, se mira, critica si-i ataca pe cei care l-au tinut in viata (politic) din 2004 si pana astazi.

Un partid (ALDE), care s-a nascut sa fie in alianta (vesnica) cu PSD isi pierde peste noapte avantajele si privilegiile, iar opinia publica are confirmarea faptului ca in tot acest timp CPT si-a urmarit numai (dar numai) propriul interes!

Masca unui socialist (cu papion) a cazut, lasand la vedere o realitate urat mirositoare!", scrie Cataramă pe Facebook.