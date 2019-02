Viorel Cataramă i-a solicitat premierului Dăncilă să o demită pe Sorina Pintea

Președintele Dreptei Liberale Viorel Cataramă i-a solicitat premierului Viorica Dăncilă să o demită pe Sorina Pintea, motivând că în cazul falsului chirurg italian ministrul Sănătății a ales să blameze tot sistemul medical privat din România, scrie Mediafax.

„Dreapta Liberală îi solicită prim-ministrului Viorica Dăncilă s-o demită pe doamna Sorina Pintea din funcția de Ministru al Sănătății. În fapt, în cazul cetățeanului italian Matteo Politi, doamna ministru a ales -din nou, ca și în alte situații- calea facilă a blamării sistemului medical privat din România. Aceste atacuri repetate, fără niciun fel de justificare, au menirea de a discredita un sistem performant,care reprezintă viitorul în medicină, iar laudele aduse sistemului public (slab performant) constituie o mistificare a realității și demonstrează o atitudine discriminatorie care se cer a fi sancționate în mod corespunzător!”, a afirmat, joi, Viorel Cataramă.

Reacția liderului Dreapta Liberală vine după ce ministrul Sănătății a declarat despre Matteo Politi, italianul acuzat că a operat în mai multe clinici private din București, deşi avea doar opt clase, că un astfel de caz nu s-ar putea întâmpla în sistemul public de sănătate.

„Vă asigur că în sistemul public așa ceva nu se poate întâmpla. Nu am în acest moment toate datele (despre existența altor cazuri de acest gen -n.r.) .A primit o parafă fără niște documente legale, parafă pe care nu putea să o utilizeze fără celelalte documente. Responsabilitatea este a instituțiilor. Angajatorul (ar trebui să răspundă -n.r.), în primul rând, pentru că are obligația să verifice toate documentele, ori el avea unul singur. (Controlul -n.r.) deja este inițiat. (Clinicile private -n.r.) nu sunt pe cont propriu. Dacă unii i-au lăsat să fie pe cont propriu, asta este problema lor. Am inițiat controale împreună cu ministerul de Finanțe, inclusiv pentru acele decontări duble. Acum se vede că instituțiile private pot să facă mai mult decât face o instituție publică, din păcate nu în folosul pacienților”, a declarat Sorina Pintea.

Falsul chirurg italian a fost reținut miercuri seară pentru 24 de ore, după ce a fost audiat de către polițiștii Secției 4 din Capitală. Acesta este suspect pentru înșelăciune și e vizat de ancheta in rem privind exercitarea fără drept a unei profesii.

Matteo Politi, italianul acuzat că a operat în mai multe clinici private din București, deşi avea doar opt clase, a fost prins, miercuri, de polițiștii de frontieră de la Curtici, județul Arad, în timp ce încerca să fugă din țară. Potrivit unui comunicat transmis de Poliția de Frontieră, miercuri, la Punctul de Trecere a Frontierei Curtici, judeţul Arad, a fost depistat un cetăţean italian căutat de autorităţile române într-un dosar de înşelăciune.

În 2011, Matteo Politi, în vârstă de 38 de ani, a primit o sentinţă de un an şi jumătate în Italia, cu suspendare, după ce a mințit timp de mai mulţi ani că e medic și a profitat că avea acelaşi nume de familie cu al unui cardiolog cu reputaţie din Modena, respectiv Luigi Vincenzo Politi.