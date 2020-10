Viorel Hușanu, președintele SANITAS, are COVID: 'Nu este de glumă!'

Viorel Hușanu, președintele SANITAS, a dat detalii, pe facebook, despre starea sa de sănătate, după ce acum 11 zile, a fost diagnosticat cu COVID-19.

"Sunt in a cea de-a 11 zi de când am COVID si va spun R A S P I C A T celor care inca credeți ca este banalitate : NU ESTE DE GLUMA!

Miros inca nu am. Gust....micii sau pâinea au același gust.

Este depresiv sa nu mai fie nimic ca înainte.

Citește și: Gigi Becali îl desfinţează pe Mirel Rădoi: ‘Ce te mai agăţi? Gata, ai mâncat trei bătăi, la revedere! Asta e!’

Rezultatul evaluării CT arata ca ambii mei plamani au fost afectați iar procentul de 25 -50 % imi cam da fiori.

Protejati-va ! Protejati-i pe cei din jurul vostru", a spus Viorel Hușanu.