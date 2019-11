Viorica Dăncilă a EXPLODAT la adresa lui Iohannis și Orban în ziua ZERO pentru guvern: Amatorism!

Premierul Viorica Dăncilă a atacat PNL și pe președintele Klaus Iohannis susținând că dau dovadă de amatorism în lupta pentru instalarea noului Guvern.

"Am toată încrederea în comisiile de specialitate și consider că avizul pentru trei miniștri, adică cei de la Finanțe, Muncă, Dezvoltare Regioanlă ar trebui să îi dea de gândit domnului Orban și să vină cu alte propuneri. După ce ne-au prezentat un program de guvernare improvizat, acum, domnul Iohannis și PNL insistă să instaleze la Cotroceni acest guvern de amatori. Am încredere că parlamentarii vot vota în acord cu interesele românilor", a declarat Dăncilă la începutul ședinței de guvern de astăzi.