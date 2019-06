Viorica Dăncilă a RĂBUFNIT după acuzațiile lui Liviu Pleșoianu despre influența serviciilor in Guvern si PSD

Șefa PSD Viorica Dăncilă a spus duminică la Antena 3 că o deranjează faptul ca deputatul PSD Liviu Plesoianu isi spune opiniile critice despre PSD in spatiul public, dupa ce social-democratul a sugerat in mai multe randuri ca Dancila face jocurile serviciilor secrete si a criticat-o ca a abandonat lupta cu 'statul paralel'.

Dancila a zis ca toti premierii primesc informatii de la serviciile secrete, pentru ca au nevoie de asa ceva tinand cont ca au si discutii cu oficiali straini si trebuie sa ia decizii importante pentru tara.

„Nu sunt condusă de servicii, dar e normal să existe o cooperare pe anumite teme. Trebuie să ai informații despre ce se întâmplă în țara ta. Că primește aceste informații de la servicii, toți le-au primit, și domnul Cioloș, aceasta e normalitatea. Ca primim informatii de la servicii, toti primesc, asta nu inseamna ca sunt subordonati", a declarat Viorica Dăncilă, la Antena 3.

Ea a zis ca Pleșoianu ar trebui sa critice in interiorul partidului, nu in spatiul public.

„Ma deranjeaza ca un coleg vine cu astfel de lucruri in spatiul public. Ma deranjeaza pentru ca eu tin la aceasta democratie, i-am rugat pe colegi sa-l lase pe dl Plesoianu sa candideze al Congres desi nu indeplinea conditiile, l-am introdus in toate sondajele pentru presedintia Romaniei, nu inteleg aceasta comportare si acest joc. Si eu as putea sa-l critic pentru discursul anti-european la congres, pe care nu mi-l asum. Aceste lucriri sa vina si sa le zica in partid, sa vina ca sunt deschisa la dialog”, a zis Dancila.

