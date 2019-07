Viorica Dăncilă anunță NEGOCIERI pentru postul de comisar european: 'Am avut două portofolii care nu au adus foarte multe lucruri bune pentru România'

Persoana care va fi nominalizată pentru comisar european trebuie să fie una care știe să negocieze și care să cunoască modul de lucru al instituțiilor europene, a declarat, vineri, la Bistrița, premierul Viorica Dăncilă.

Întrebată, vineri, într-o conferință de presă, ce persoană va susține pentru comisar european, președintele PSD, Viorica Dăncilă, a răspuns că încă se poartă negocieri, portofoliul fiind unul foarte important pentru România.

„E nevoie de negociere. Suntem foarte atenți la acest aspect, este foarte important pentru România. Avem deja o doamnă președinte al Comisiei Europene și trebuie să începem negocierile. În primul rând, pentru noi este important portofoliul şi pe urmă vorbim despre persoană. România a avut două portofolii importante - cel al Agriculturii şi dezvoltării rurale, dar şi cel al Politicilor regionale - două portofolii care au cea mai mare alocare financiară, dar, din păcate, aceste două portofolii deosebit de importante nu au adus foarte multe lucruri bune pentru România şi cred că de data aceasta trebuie să tratăm cu foarte multă seriozitate, să vedem ce portofoliu putem obţine la nivel european şi pe urmă să facem nominalizarea.”, a spus premierul Dăncilă.

Premierul a mai spus că își dorește nominalizarea unei persoane care cunoaște modul de lucru al instituțiilor europene.

„Vrem să facem o nominalizare a unei persoane care cunoaște modul cum se lucrează în instituțiile europene, care știe să negocieze. În instituțiile europene principala armă este negocierea și sunt convinsă că vom găsi persoana potrivită după ce vom vedea portofoliile. Cred că aici ar trebui să dăm dovadă de consens”, a răspuns premierul.

Pentru asta, premierul a spus că face apel la partidele de opoziție, deși a precizat că nu are „prea mari așteptări”.

„Am văzut modul în care s-au comportat (USR – n.r.) atunci când am prezentat bilanțul președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene, dar cred că dacă într-adevăr suntem interesați, pentru a aduce un plus de imagine României, pentru a avea un portofoliu foarte bun, cred că ar trebui să existe acest cont sens între partidele politice și cred că fiecare dintre noi ar trebui să fim implicați în acest aspect. Cred că aici ar trebui să dăm dovadă de consens. Fac apel la acest lucru. Nu am prea mari aşteptări la partidele de Opoziţie, nu am prea mari aşteptări din partea USR-ului. Am văzut modul în care s-au comportat atunci când am prezentat bilanţul Preşedinţiei rotative a Consiliului Uniunii Europene, dar cred că, dacă suntem interesaţi pentru a aduce un plus de imagine României, pentru a avea un portofoliu foarte bun, cred că ar trebui să existe acest consens între partidele politice.”, a mai spus Dăncilă.

