Viorica Dăncilă anunță SOLUȚIA DISPERATĂ: bugetarii nu vor fi dați afară, dar vor fi mutați!

Premierul Viorica Dăncilă anunță că în administrația publică NU vor avea loc concedieri. Dăncilă spune că Guvernul are bani de pensii și salarii.

"Am văzut acest lucru de foarte multe ori. De fiecare dată am pus că sunt bani de pensii și de salarii. Președintele Iohannis a spus de mai multe ori că nu sunt bani de pensii și salarii, am demostrat că sunt. Mi se pare inoportun, te joci cu sentimtele oamenilor, sunt oameni care trăiesc de la pensie la pensie își planifică fiecare ban. Eu cred că aceste ieșiri publice nu își au locul, ca să fiu elegantă. Sunt bani de pensii și salarii. Legat de eficientizare eu cred că este necesară la fiecare minister în parte. Sunt mai mulți în conducere decât cei care lucrează. Eu am văzut acest lucru altfel. La Casa de Pensii avem funcționari lipsă. Putem lua funcționarii dintr-o parte și să îi ducem în alta altfel ca utilitatea muncii lor să fie recunoscută. (...) Trebuie să luăm măsuri acolo unde se impune", a declarat Viorica Dăncilă la DC News.