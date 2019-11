Viorica Dăncilă anunţă că a fost depusă o plângere la DNA împotriva sa

Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, a anunţat, joi seară, că în 15 noiembrie a fost depusă o plângere la DNA împotriva sa şi, probabil va fi chemată la audieri potrivit news.ro

Dăncilă a afirmat, joi, într-o conferinţă de presă, că informaţia referitoare la chemarea sa la dNA nu este complet falsă.

”Chamarea la DNA este o informaţie pe jumătate falsă, nu este o informaţie falsă. Am spus cu câteva zile înainte că toţi cei care au candidat împotriva lui Klaus Iohannis au avut dosare penale: Victor Ponta în 2014, Dan Barna în primul tur şi am văzut ameninţarea de la dezbatere cu procurorii. (...) Pe 15 noiembrie a fost depusă o plângere împotriva mea. DNA a pus că nu mă cheamă mâine, dar nu că nu mă va invita la DNA luni, marţi sau peste o perioadă de timp. De aceea am spus că este pe jumătate adevărat, cu siguranţă mă va chema în urma acestei plângeri”, a spus Dăncilă.

Vicepreşedintele Senatului, Alina Gorghiu, susţine că echipa de campanie a candidatului PSD la alegerile prezidenţiale, Viorica Dăncilă, a dat "pe surse" informaţia că aceasta va fi audiată la DNA, în ultima zi de campanie.

"Este atât de cusută cu aţă albă, încât orice om de bună-credinţă din România ar trebui să se simtă revoltat de micimea echipei de campanie a PSD şi de cât de penibil este candidatul care acceptă un asemenea lucru", afirmă Gorghiu.

De altfel, DNA a dezminţit oficial această informaţie.