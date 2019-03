Viorica Dăncilă dă asigurări și răspunde tuturor atacurilor: 'Avem bani şi pentru mărirea pensiilor şi salariilor'

Premierul Viorica Dăncilă a dat asigurări, la începutul şedinţei de Guvern de marţi, că există bani pentru mărirea pensiilor şi a salariilor.

Viorica Dăncilă a spus că anul trecut Guvernul a crescut substanţial salariile în sănătate, iar anul acesta se concentrează asupra investiţiilor.

De asemenea, a spus ea, educaţia primeşte bani în plus, întrucât "investind în copii investim de fapt în viitorul României".

"Avem bani şi pentru mărirea pensiilor şi salariilor, aşa cum am dovedit că am avut şi anul trecut. Prim modificările pe care Guvernul le-a făcut legii plafoanelor bugetare, am asigurat şi creşterea alocaţiilor pentru copii de la 84 lei la 150 lei, iar în cazul copiilor cu dizabilităţi de la 200 lei la 300 de lei", a adăugat Dăncilă, potrivit news.ro.

Premierul a spus că prin acest buget se va sprijini mediul de afaceri şi se va asigura cofinanţarea pentru numeroase proiecte europene.