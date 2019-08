VIDEO Viorica Dăncilă, despre 'impotența' Guvernului: Probabil Tăriceanu se referă la miniștrii lui

Liderul PSD Viorica Dancila a declarat marti, in Craiova, legat de afirmatia lui Calin Popescu Tariceanu ca nu vrea sa faca parte dintr-un Guvern „impotent”, ca probabil liderul ALDE se referă la miniștrii săi.

„Ma surprinde aceasta declaratie. Acest Guvern a avut rezultate. Probabil (Tariceanu, n.r.) se refera la ministrii dumnealui. E parerea lui, era mai bine sa fie exprimata in coalitie, nu in presa. Pentru mine e important acum sa crestem pensiile, sa dam OUG pentru a lupta impotriva criminalitatii. Cred ca aceste lucruri nu fac bine si pentru mine este importanta stabilitatea tarii, cred ca aceste cuvinte, aceste acuzatii nu fac decat sa scindeze si eu mereu am indemnat la consens, unitate si dialog”, a zis Dancila.

