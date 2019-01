Premierul Viorica Dăncilă lansează o acuzație de o gravitate fără precedent la adresa președintelui Klaus Iohannis. Ea susține că există o campanie de dezinformare condusă de oameni politici la ”cel mai înalt nivel”. Din punt de vedere politic, cel mai înalt nivel în România este președintele.

Citește și: PSD, atac FRONTAL la adresa lui Mugur Isărescu: solicitare IMPERATIVĂ pentru guvernatorul BNR

Recent, președintele a avut mai multe întrevederi cu liderii europeni, dar și declarații de presă în care a criticat extrem de dur OUG-ul pregătit de Guvern pe tema justiției. Președintele a spus că această OUG este ”cras neconstituțională” și având în vedere că liderii europeni au criticat România pe această temă, nu este exclus ca Iohannis să fi discutat cu aceștia în timpul întrevederilor din ultima perioadă.

Viorica Dăncilă a spus că România se confruntă cu o campanie de dezinformare, ”alimentată de oameni politici români, mergând până la cel mai înalt nivel”.

”Acest lucru este inacceptabil. Ca prim-ministru am considerat că am obligația să spun adevărul despre țara mea în fața oficialilor europeni,. Am dat asigurări în toate întâlnirile pe care le-am avuit că Guvernul va acționa pentru respectarea valorilor și principiilor care constituie fundamentul construcției europene. Respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, apărarea statului de drept și asigurarea independenței Justiției sunt în centrul preocupoărilor noastre. Însă, în egală măsură, am transmis cu fermitate că cetățenii români trebuie să se bucure de aceleași drepturi și libertăți ca orice cetățean european”, a mai afirmat Dăncilă.

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, marţi la Antena 3, faptul că Guvernul vrea să emită OUG pentru repunerea în termen a celor condamnaţi de complete nelegal constituite, iar acest lucru nu împiedică deloc lupta împotriva corupţiei.

„Am discutat cu ministrul Justiţiei despre această OUG care dă posibilitatea unui proces corect. Cred că dincolo de faptul că vorbim de statul de drept, despre justiţie, trebuie să vorbim şi despre aceste drepturi ale acestor oameni. Trebuie să vedem cum putem îndrepta aceste lucruri. Trebuie să dăm şi acestor oameni o şansă”, a declarat Viorica Dăncilă la Antena 3.

De asemenea, precizări au fost făcute şi luni de către ministrul Justiţiei cu privire la subiect. Acesta a spus că în cazul în care va fi emisă OUG pentru rejudecarea proceselor, că vor fi revizuite toate soluţiile completelor de 5 judecători de la ÎCCJ, chiar şi cele în care au fost pronunţate soluţii de achitare. Contestaţia în anulare în privinţa achitărilor poate fi făcută de procuror.

Comisia Europeană a transmis, referitor la OUG pentru repunerea în termen a celor condamnaţi de complete nelegal constituite anunţată de Tudorel Toader, că monitorizează discuţiile, subliniind că e important ca România „să revină la parcursul combaterii corupţiei, să asigure o justiţie independentă”.