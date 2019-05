Premierul Viorica Dăncilă, declarații privind alianța PSD - Pro România, după ce Gabriela Firea a cerut public ca cele două partide să colaboreze.

Citește și: DEMISIE BOMBĂ în PNL - Un primar a renunțat la funcție, după ce a câștigat alegerile

Nu am vorbit cu Victor Ponta. Nu am vorbit cu Pro România. Am discutat cu domnul Tăriceanu. Vom discuta și cu UDMR ,Suntem deschiși, dar nu am avut nicio discuție cu Pro România. Nu știu dacă vom discuta în seara asta. Poate luni", a spus Viorica Dăncilă.