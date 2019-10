Viorica Dăncilă reacţionează la informaţia că a cumpărat parlamentari. Premierul anunţă strategia pentru moţiunea de cenzură

Viorica Dăncilă a declarat că mulți membri ai Parlamentului, inclusiv dintre semnatarii moțiunii de cenzură, nu vor vota joi, în plenul reunit, moțiunea. Premierul a precizat că nu crede că va cădea Guvernul.

„Nu, moțiunea nu va trece, Guvernul nu va cădea. Spun acest lucru pentru că eu cred în responsabilitatea membrilor Parlamentului României. O moțiune de cenzură subțire, care nu spune nimic și cu o promisiune care nu spune nimic, nu avem program de guvernare. Cred că mulți dintre membrii Parlamentului, chiar și semnatari ai moțiunii, mâine nu o vor vota, pentru că la întoarcea în colegiile din județele lor vor trebui să spună primarilor de ce au făcut acest lucru, de ce nu mai pot primi fondurile necesare dezvoltării, vor trebui să răspundă la multe întrebări”, a afirmat Viorica Dăncilă, miercuri seara, la Antena 3, potrivit Mediafax.

Premierul s-a întrebat cum se vor uita parlamentarii care vor vota moțiunea de cenzură în ochii oamenilor, ulterior.

„Mă întreb și eu cum se vor putea uita în ochii oamenilor, știind că mâine pot lua o decizie împotriva lor. Vor trebui să explice de ce au votat împotriva propriului partid, indiferent de nemulțumiri. Eu sunt convinsă că există și nemulțumiri, dar nimic nu justifică faptul că ai votat pentru o politică de austeritate. De aceea spun că moțiunea nu va trece și Guvernul nu va pica”, a explicat Dăncilă.

Premierul a mai spus că a avut discuții cu mai mulți parlamentari, inclusiv cu unii care au semnat moțiunea.

„Am avut discuții, dar vreau să fac o precizare. Am văzut în spațiul public lucruri care m-au îngrozit. Toate aceste informații că s-au cumpărat deputați și senatori, nu ne face bine ca țară. Am discutat cu parlamentari. Mulți au vrut să discute cu mine, să mă întrebe ce va fi, cum va fi dacă se schimbă Guvernul? Mulți dintre ei erau preocupați de primari. Am discutat și mulți au înțeles. M-a sunat un deputat chiar cu câteva ore înainte să vin în emisiune și îmi spunea am vrut până acum să votez moțiunea. M-au sunat mulți colegi și mi-au spus să nu fac acest lucru. Era unul dintre semnatarii moțiunii, de aceea cred că mulți vor da dovadă de responsabilitate. E foarte greu să explici că ai dat un guvern jos, nu performant, dar eficient, dar nu vii cu nimic”, a conchis Viorica Dăncilă.

Premierul a mai declarat că PSD va asigura cvorumul, în plenul reunit de joi, unde va fi dezbătută și votată moțiunea de cenzură la adresa Guvernului.

„Nu, va intra în sală PSD. Nu va vota. Ei trebuie să își asigure cele 233 de voturi pentru. Cvorumul îl vom asigura. Noi am vrut ca această moțiune să fie votată mult mai devreme. Am văzut dorința opoziției de a da jos guvernul, apoi am văzut că opoziția nu a vrut. Sâmbătă și duminica nu lucrează, atunci cum vor să dea jos guvernarea? Am văzut că s-au bucurat atunci când moțiunea a fost amînată cu o săptămână. Atunci mă gândesc care este scopul?”, a afirmat Viorica Dăncilă, miercuri seara, la Antena 3.

Moțiunea de cenzură va fi dezbătută și votată, joi, în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului, începând cu ora 10.00.