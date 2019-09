Viorica Dăncilă referitor la recomandările GRECO: România trebuie să ia exemplu de bune practici din alte ţări

Premierul Viorica Dăncilă a precizat joi că răspunsul României la recomandările GRECO trebuie să se facă în consens de către magistraţi, iar politicul să nu intervină în Justiţie, iformează Agerpres

În opinia acesteia, România trebuie să ia exemplu de bune practici din alte ţări."Nu cred că politicul trebuie să intervină în Justiţie. Aşa cum Olanda are multe recomandări de la GRECO, cum are şi Germania, şi Franţa, a decis ca răspunsul la aceste recomandări trebuie să se facă în consens de către magistraţi, cred că şi România trebuie să procedăm în mod asemănător. Magistraţii ştiu foarte bine, trebuie asociaţiile de magistraţi să îşi spună fiecare punctul de vedere pe fiecare punct al Raportului GRECO, pe fiecare punct din MCV şi când se obţine aceste consens sunt convinsă că va fi o soluţie pentru punctele din raport", a spus Dăncilă, întrebată care vor fi măsurile în cazul recomandărilor GRECO.Premierul a reiterat că politicul nu are ce căuta în Justiţie."Eu sunt înregimentată politic, opinia mea ar fi o opinie politică. Şi de fiecare dată am spus că în Justiţie politicul nu are ce căuta. Haideţi să lăsăm asociaţiile de magistraţi. Dacă în Olanda se poate, eu cred că şi în România se poate şi că trebuie să luăm exemplu de bune practici din alte ţări", a arătat şefa Executivului.