Viorica Dăncilă scoate de la naftalină cifre negre pentru Ludovic Orban: '82 e mai mare decât zero'

Premierul Viorica Dăncilă a declarat marți seară, la B1TV, că în mandatul de ministru al Transporturilor ocupat de Ludovic Orban, desemnat să formeze acum noul guvern, s-au realizat zero kilometri de autostradă, în timp ce în guvernarea sa s-au realizat 82 de kilometri de autostradă.

„Zero km de autostrada in timpul mandatului lui Orban la Transporturi. In Guvernul Dancila au fost 82 de km. Totusi 82 e mai mare decat zero”, a zis Dăncilă, la B1TV.

Premierul demis a adăugat că cei mai mulți români nu au plecat din țară în guvernările PSD. „Eu cred ca romanii care au plecat nu au plecat in 2017, 2018, 2918, procentul cel mai mare a fost in perioada in care se taiau salariile si se impozitau pensiile in Romania, cand somajul era ridicat. Cati au plecat in perioada in care dreapta a fost la guvernare?”, a zis Dăncilă.

'Nu girez un guvern fara sa ii stiu programul de guvernare. Daca vine si taie pensii sau nu aplica cresterea salariilor de la 1 ianuarie? Inseamna ca eu am girat un guvern care nu duce la bun sfarsit programul nostru de guvenrare. Nu e vorba de un om pe care nu il vreau la Palatul Victoria, ci ce se intampla la anul”, a mai zis Dăncilă.

