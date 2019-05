Viorica Dăncilă trimite noi săgeţi către Liviu Dragnea: 'Nu am fost de acord atunci şi acum consider că am procedat corect'

Viorica Dăncilă continuă să critice felul în care s-au desfăşurat lucrurile în PSD sub conducerea lui Liviu Dragnea. Premierul explică de ce a ţinut să-l reactiveze pe Paul Stănescu, un critic acerb al lui Dragnea, schimbat din funcţia de vicepremier tocmai din această cauză.

"Important este ca de la acest CEx s-a plecat cu un mesaj de unitate, de deschidere a partidului pentru toti cei care vor sa ni se alature si cu certitudinea ca deciziile vor fi pliate pe ce asteapta electoratul de la noi. M-am opus cand s-a propus schimbarea lui Paul Stanescu. Nu am fost de acord atunci si acum consider ca am procedat corect. Am considerat ca nu trebuie sa dam oamenii afara cand nu sunt de acord cu noi. Trebuie sa ne unim fortele pentru ca impreuna sa actionam si de acum incolo sa intelegem unde am gresit", a declarat Dăncilă.

Paul Stănescu a fost validat de Comitetul Executiv Naţional, marţi seara, în funcţia de preşedinte executiv al PSD.