Viorica Dăncilă, în turneu politic în China: prelegere în Ningbo și discuții despre 'pacea în regiune' cu viceministrul de externe

Fostul premier Viorica Dăncilă anunță marți, pe pagina sa de Facebook, că se află într-un turneu politic în China, țară de o care leagă „sentimente de prietenie”.

„Zilele acestea mă aflu la Beijing, un oraș splendid în care revin, de fiecare dată, cu mare plăcere. Am fost invitată, cu acest prilej, să particip la o serie de dezbateri, dintre care amintesc vizita efectuată la Institutul de relații internaționale, întâlniri B2B cu cele mai importante companii chineze și reprezentanți ai camerei de comerț (CCPIT) din orașul Hangzhou, precum și vizita ce se va desfășura la CEEC Industrial Cooperation Park din orașul Ningbo, context în care voi susține o prelegere”, a scris Dăncilă.

Aceasta a adăugat că a discutat cu un înalt oficial chinez și s-a conturat „perspectiva clară a unor proiecte comune” cu partidul NOI condus de Dăncilă.

„În cadrul Institutului de relații internaționale, în calitate de președinte al Partidului NAȚIUNE OAMENI ÎMPREUNĂ, am avut onoarea de a avea o întrevedere cu viceministrul chinez de Externe, dl Qian Hongshan. Contextul a fost deosebit de favorabil unui schimb sincer și aprofundat de opinii, așa încât, am conturat perspectiva clară a unor proiecte comune cu Partidul NOI, am discutat atât despre buna colaborare dintre țările noastre în perioada în care eram premierul României cât și despre sentimentele de prietenie care mă leagă de China, de o lungă perioadă”, a precizat fostul premier.

„De asemenea, am dezbătut subiecte de actualitate relativ la dorința fermă a celor două țări de a contribui la pacea în regiune, precum și cu privire la necesitatea evocată de Partidul NAȚIUNE OAMENI ÎMPREUNĂ în sensul promovării unei cooperări mult mai pragmatice, din perspectivă economică și comercială, între China și România”, a mai relatat Dăncilă.