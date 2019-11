Viorica Dăncilă: Voi fi preşedintele PNL, al PSD, USR, UDMR, Pro România, al tuturor partidelor politice

Liderul social-democraţilor, Viorica Dăncilă, a declarat că, în situaţia în care va câştiga alegerile, va fi preşedintele "tuturor partidelor politice" şi nu va susţine niciodată demiterea unui guvern, pentru că asta ar însemna încălcarea Constituţiei potrivit Agerpres.

"Voi fi preşedintele tuturor românilor, indiferent de culoarea politică. Ceea ce am criticat la Klaus Iohannis nu poate face Viorica Dăncilă. Preşedintele Klaus Iohannis a fost preşedintele de facto al Partidului Naţional Liberal. A vorbit de fiecare dată în numele unui partid, nu în numele tuturor românilor. Eu nu voi face acelaşi lucru. Voi fi preşedintele Partidului Naţional Liberal, al Partidului Social Democrat, al USR, al UDMR, Pro România, al tuturor partidelor politice. În Parlament, dacă se face majoritate, majoritatea trebuie să o facă membrii Parlamentului, nu preşedintele României. Nu voi spune niciodată 'demiteţi un guvern' sau 'am făcut majoritate şi am demis un guvern şi aceasta este realizarea mea cea mai mare'. Asta ar însemna că am încălcat Constituţia şi unul din angajamentele mele a fost acela că nu voi încălca niciodată Constituţia", a afirmat Dăncilă joi, într-o conferinţă de presă la Parlament.Ea a răspuns astfel întrebată fiind dacă va susţine, în calitate de preşedinte, partidul pe care-l conduce astăzi, PSD, să iniţieze o moţiune de cenzură la adresa actualului guvern şi mai apoi să răstoarne majoritatea parlamentară, astfel încât să preia guvernarea