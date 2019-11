Viorica Dăncilă: Vorbesc limba engleză și înțeleg, dar nu foarte bine. Într-o lună de zile o să ies într-un discurs în limba engleză

Candidatul PSD la prezidentiale, Viorica Dancila, a declarat miercuri, legat de faptul ca nu stie limbi straine, ca „vorbesc limba engleza si inteleg, dar nu foarte bine” si ca evita sa vorbeasca in engleza „de teama sa nu fac o greseala”.

”Am vazut ca a aparut in spatiul public...aproape toti presedintii de stat vorbesc in limba lor, sunt anumite lucruri care nu pot fi interpretate. Am tot respectul pentru cei care vorbesc engleza, francea, germana. Dar multi au vorbit in enegleaza impotriva Romaniei, am sa va dau exemplu discursurile din Parlamentul European, cand a fost depusa rezolutia in limba engleza. (...) intr-o luna de zile o sa ies in primul discurs in limba engleza sa lamurim si lucrul acesta”, a mai zis Dancila.

Citește și: SURSE CEX PSD Dialog SPUMOS Manda - Dăncilă: 'Vreți să vorbim în engleză?' / SURSE .