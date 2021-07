Imagine VIRALA - Cum arată plămânii unui bolnav Covid nevaccinat față de cei ai unui pacient imunizat

Un medic din SUA, specializat în medicină internă și boli infecțioase, a arătat, cu ajutorul unor radiografii pulmonare a doi pacienți Covid-19, care este diferența dintre plămânii unei persoane vaccinate și ai alteia neimunizate împotriva virusului.

Dr. Faheem Younus a explicat că și cei vaccinați pot face forme ușoare de coronavirus, însă cei care nu s-au imunizat pot avea probeleme grave și au risc mare de a ajunge la Terapie Intensivă, mai ales acum, când tulpina Delta devine predominantă în multe zone ale lumii.

Yes. You can get COVID after vaccination but it’s typically mild disease



With Without

Vaccination Vaccination pic.twitter.com/GIcb5mJQz9